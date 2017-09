Fermato mentre cerca droga nei boschi, arrestato

Ladro di Disaronno per seminare la polizia, finge di fare pipì

Un pregiudicato, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Villa Cortese, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio che lo ha sorpreso a Marnate dove si era recato per acquistare droga.

Erano le quattro di pomeriggio di ieri 20 settembre quando la pattuglia, transitando in Via Kennedy a Marnate, ha notato un’autovettura che rallentava nei pressi di un bosco tenuto d’occhio come zona di spaccio gestita da pusher nordafricani.

I poliziotti hanno quindi fermato il veicolo e identificato i due occupanti, entrambi pregiudicati italiani, che hanno ammesso di trovarsi lì proprio perché intenzionati ad acquistare eroina dalla quale sono dipendenti.

Il passeggero in particolare, un quarantottenne residente a Villa Cortese, dopo una rapida verifica in banca dati è risultato sottoposto alla misura di prevenzione che, tra l’altro, gli impone di non allontanarsi dal comune di residenza, di non accompagnarsi ad altri pregiudicati e di non commettere illeciti.

Avendo violato tutte le prescrizioni l’uomo è stato arrestato.