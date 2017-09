“Fermiamoci e riflettiamo”, Delpini incontra le comunità

Per la sua entrata in Diocesi ha deciso di usare lo stile sobrio di chi passa in punta di piedi, come se fosse il parroco di una città immensa.

L’arcivescovo è arrivato qualche minuto prima delle 17:00 di ieri, 5 settembre, ha salutato cordialmente tutti e ha pregato in semplicità in una piccola chiesa nel comune di Lozza, la chiesetta della Madonna in Campagna. Come ricordava il parroco, Don Daniele Bai, “la chiesetta è posta su una strada trafficata, dove la gente passa a gran velocità. È come se fosse lì per ricordarci di rallentare nella nostra vita, di dare tempo e spazio alle cose importanti”. L’arcivescovo ha colto l’invito.

Delpini, raccontando la pietà Rondanini, simbolo da lui scelto per il suo ingresso diceva: “Mi colpisce come in questa porta sia Maria ad appoggiarsi a Gesù morto. È vero, a questa morte si appoggia chi Vive”.

(la cronaca dell’evento a cura del lettore Luca Lanfranchi)