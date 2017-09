Festa di San Bernardo: mercatino e Madonna di Fatima per la Patronale

La Madonna Pellegrina di Fatima

Torna puntuale, in occasione della Festa Patronale di San Bernardo, il Mercatino di antiquariato, la tradizionale manifestazione per gli amanti di curiosità, modernariato e antichità con cui la Pro Loco festeggia la giornata. Domenica 17 settembre, complice l’arrivo della Madonna di Fatima, il mercatino tornerà alla sua collocazione originaria, ovvero la via Papa Giovanni XXXIII in fronte alla piazza San Bernardo e le vie limitrofe.

Organizzata dalla pro Loco con il patrocinio della Città di Castellanza, la manifestazione verà anche la collaborazione dell’associazione Un… Due… Tre… Alessio, la onlus no profit nata nel 2015 per sostenere le famiglie e i bambini del reparto oncoematologico dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. Il mercatino aprirà alle 9 e proseguirà con il pranzo alle 12.30. Per tutta la giornata si svolgeranno le ALEmpiadi, giochi e gare per bambini. Info: 334 97 42 560.

Domenica 17 settembre all’oratorio di San Giuseppe l’importanza della festa sarà evidenziata dall’arrivo della Madonna Pellegrina di Fatima. La statua è una delle effigi originali proveniente dal santuario in Portogallo che dal 2016 è in pellegrinaggio in Italia per le celebrazioni del centenario delle apparizioni a Fatima; arriverà alle 9 in elicottero al campo sportivo dell’oratorio e da lì partirà la processione che sosterà alla clinica Humanitas Mater Domini di via Gerenzano, dove troverà ad accoglierla il direttore generale Alessandro Liguori con la dirigenza dell’istituto e le istituzioni pubbliche, ovvero il sindaco Mirella Cerini, la giunta e alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale.

Dopo la sosta, la processione si dirigerà in visita alla casa di riposo G. Moroni e all’istituto salesiano Maria Ausiliatrice, per concludere il tragitto in chiesa a San Bernardo, dove alla 10.30 si terrà la Santa Messa presieduta da don Vittorio De Paoli. Al termine, la statua della Madonna ripartirà in elicottero per Casale Litta.

La festa proseguirà alle 12.30 con il pranzo comunitario in oratorio San Giuseppe, che quest’anno festeggia 40 anni dalla fondazione e con l’animazione a partire dalle 14.30,mentre nelle vie Papa Giovanni XXIII e limitrofe si terrà il tradizionale mercatino della Pro Loco.

La celebrazione patronale si concluderà lunedì 18 alle 21 nella chiesa di S. Bernardo con la messa a suffragio di tutti i defunti.