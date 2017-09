Festa medievale, ecco il programma

Foto varie

È già pronto il programma per la festa di “Mesenzana Medievale”, la due giorni di rievocazioni storiche e cultura che si terrà i prossimi 23 e 24 settembre.

Le date sono state scelte per via dell’annullamento causato dal maltempo: inizialmente la festa si sarebbe dovuta tenere lo scorso fine settimana, 9 e 10 settembre.

Sabato 23 settembre sono previste a partire dalle 16 visite guidate alla torre e al campo medievale e cena, alle 19.30 cui seguirà uno spettacolo d’arme ed il concerto col duo “Flhar sister”.

Domenica 10 la giornata si aprirà col mercatino e la visita alla torre, la messa incolume e lo stand gastronomico fino a sera.

Si potrà assistere a sfide in campo, e alle acrobazie dei trampolieri. Giullari in paese. E ancora sbandieratori, sfilate storiche e battesimo civico per i più giovani.

Maggiori info su: www.tordiariann.com