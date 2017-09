Festeggiata la maestra centenaria

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

C’era la torta, e le candeline anche, per festeggiare Lucia Stella Pianezza, la maestra di Casalzuigno che lo scorso 8 settembre ha compiuto 100 anni.

Un traguardo importante che ha riempito di gioia non solo i rappresentanti dell’amministrazione comunale, ma anche i suoi ex alunni.

Tra essi anche il sindaco Augusto Caverzasio, classe 1946 che ben ricorda maestra Lucia Stella.

Caverzasio ha cercato fra i residenti in paese gli alunni della maestra e assieme alla giunta venerdì scorso ha composto una delegazione di ex alunni che hanno abbracciato la loro maestra in una giornata di festa alla casa di riposo di Barasso.

«Era molto emozionata e non si aspettava della festa», ha commentato il sindaco, soddisfatto.