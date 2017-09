Fiamme in appartamento domate dai pompieri

varie

Fiamme in un condominio di via Peschiera a Cassano Magnago.

Intorno alle ore 16:00 i vigili del fuoco si sono precipitati nella zona di viale Rimembranze con diversi mezzi: per cause da accertarsi, un appartamento posto al secondo piano di un condomino è stato interessato da un incendio. Sedici i vigili del fuoco intervenuti dalle sedi di Busto e Somma con cinque automezzi, due autopompe, un’autobotte, un carro aria e un’autoscala: i pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Al termine dello spegnimento, dopo il necessario sopralluogo e le verifiche, l’unita abitativa è stata dichiarata inagibile.