Fiamme in cucina, donna intossicata

Incendio questo pomeriggio alle 14 a Daverio. Per cause ancora da ricostruire, una donna è rimasta intossicata per via del fumo respirato nel corso di un rogo avvenuto nella cucina della sua abitazione.

La chiamata giunta al 115 chiedeva l‘intervento dei pompieri in una casa di via Roma.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’area e soccorso la proprietaria rimasta intossicata, affidandola poi alle cure del personale sanitario.