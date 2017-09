Fiamme nella notte in una ditta del Luganese

Pompieri Lugano

(immagine di repertorio)

Un incendio è scoppiato questa notte in una ditta di metallizzazione in via Pré d’là a Lamone, nel distretto di Lugano.

Secondo quanto riportato dalla Polizia cantonale ieri verso le 23 due operai stavano effettuando dei lavori di pulizia ad un macchinario quando questo ha preso fuoco, per cause che l’inchiesta in corso dovrà stabilire.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. I due operai hanno riportato una lieve intossicazione da fumo.

I danni alla struttura sono ancora in fase di valutazione.