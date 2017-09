Fiera di Varese, 12mila presenze nel weekend

Foto varie

Grande successo per il primo week-end ad ingresso gratuito di Fiera di Varese, si sono stimate oltre 12.000 presenze, con grande soddisfazione di espositori ed

organizzatori.

La Fiera prosegue tutta la settimana dalle 16.00 alle 23.00 e chiude domenica 17 settembre.

Un’edizione fresca e dinamica tutta da vivere e sperimentare per un evento che non smette di esercitare il suo fascino. La vetrina di un paese che marcia, un meeting annuale dove esporre e confrontarsi sui temi caldi del momento, in particolare dedicata alla piccola e media impresa e più in generale al tessuto imprenditoriale locale. 8.000 mq espositivi coperti, 160 espositori, un’area Street Food con BaVarese Prost Fest, Talk Show quotidiani con ospiti speciali del mondo della cultura e della TV, incontri con le Società Sportive del territorio e lo speciale green, “CasaBio

Varese” rendono questa 40° edizione della Fiera di Varese un grande evento per la città.

EVENTI IN PROGRAMMA PER LA SETTIMANA DALL’11 AL 15 SETTEMBRE

Si parte lunedì 11 settembre, alle ore 19.00 con Verba Manent, il Talk Show quotidiano moderato dall’autrice e conduttrice tv Morena Zapparoli Funari e in collaborazione con l’Associazione Amici del Caffè Teatro. Ospite della serata, Flavio Oreglio con una intervista al personaggio che festeggia 30 anni di carriera tra cabaret, musica e scrittura. Alle ore 20.00 in area Spettacoli incontro con la Canottieri Varese a seguire, Dj set revival. In Area Cultura alle 21.00 diretta TV di

Rete55 con lo sport varesino.

Martedì 12 settembre alle 19.00 in Area Incontri e Cultura, Special Guest di Verba Manent, Alessandro Sallusti, intervistato da Morena Zapparoli Funari sui temi caldi di attualità e sulle ultime notizie. A seguire alle 20.30 diretta TV di Rete55. In Area Spettacoli alle ore 20,00 l’ASD GinFit di Buguggiate e a seguire Dj Set.

Mercoledì 13 settembre alle 19.00 in Area Incontri e Cultura, Morena Zapparoli Funari intervista Nino Formicola (Gaspare, del duo comico Gaspare e Zuzzurro) sul suo personaggio e sulla sua carriera televisiva e teatrale.

Giovedì 14 settembre alle 19.00 in Area Incontri e Cultura, il Dott. Alberico Lemme presenta i libri “La dieta di Lemme” e “La Rivoluzione Dimagrante”. In Area Spettacoli alle ore 20,00 presentazione delle squadre varesine della Granfondo Tre Valli Varesine e alle 21.30 Spettacolo di Cabaret di Riky Bokor in collaborazione con l’Associazione Amici del Caffè Teatro.

Venerdì 15 settembre alle 19.00 in Area Incontri e Cultura, Diego Pisati intervista Aldo Pedron che presenterà il suo libro “Good Vibrations, la storia dei Beach Boys”. In Area Spettacoli alle ore 20,00 Varese Triathlon e a seguire Dj Set.

Tutte le sere un anticipo di Oktoberfest in salsa varesina nell’Area BaVarese Prost Fest & Street Food. 4 diversi ristoranti che spaziano dalla Paella Valenciana alla Spianata Toscana, dalla grigliata di carne argentina allo Gnocco Fritto e la piadina, primi piatti, dolci e una postazione beverage per tutti i gusti.

FIERA DI VARESE IN BREVE:

DAL 9 al 17 SETTEMBRE 2017 – Varese "Località Schiranna" Lago di Varese Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Da Lunedì a Venerdì : ore 16,00 – 23,00

Sabato 16 Settembre: ore 14,00 – 23,00

Domenica 17 Settembre: ore 10,00 – 21,00

INGRESSO GRATUITO

Parcheggio Gioranliero A.V.T. € 3,00

www.fieravarese.it

https://www.facebook.com/fieradivarese