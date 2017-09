Fiera di Varese, tutti gli appuntamenti con lo sport

Foto varie di sport

All’interno della Fiera di Varese, che apre sabato 9 settembre, ci sarà anche una serie piuttosto corposa di appuntamenti legati allo sport, grazie al lavoro della ASD “I Glaciali” che porteranno eventi e società negli spazi gestiti dalla BaVarese Prost Fest.

Il momento più atteso è probabilmente quello di domenica 10 alle ore 15 (purtroppo in concomitanza con il derby di calcio tra Varese e Como: un errore scegliere questa data…) ovvero la conferenza stampa in cui saranno approfonditi i termini dell’accordo tra le due squadre cittadine di hockey, i Mastini e i Killer Bees (QUI l’articolo). Le altre presentazioni saranno invece tutte effettuate alle ore 20. La fiera, come noto, è a ingresso libero.

Sabato 9 – Si presentano le prime squadre della VON Pallanuoto, maschile e femminile. Con esse ci saranno anche le giovanili e l’associazione Waterpolo Ability riconosciuta dalla Federazione Nuoto Paralimpico.

Spazio anche ai team di nuoto in acque libere con i “Glaciali” padroni di casa ma anche con altre società (Swimmer Inside, Team Cerianese, Nuotatori Calabbbresi, Le Nutrie del Ticino, Attraversatori di Pozzanghere e altri).

Domenica 10 – Ghiaccio al pomeriggio, come detto, ma anche dalle ore 20 quando in fiera ci saranno l’Armata Brancaleone-PolHa (sledge hockey), i Pattinatori Ghiaccio Varese e la Icesport Varese.

Lunedì 11 - Presentazione della Canottieri Varese con atleti, tecnici e dirigenti.

Martedì 12 - Per la ginnastica artistica, spazio allo staff della Ginfit Buguggiate.

Giovedì 14 – Serata dedicata alla Gran Fondo 3 Valli Varesine che si terrà a fine mese e alle squadre locali che vi parteciperanno con il Team Newciclismo.com come formazione capofila.

Venerdì 15 - Spazio al triathlon con la presenza della squadra al completo di Varese Triathlon.

Sabato 16 – La festa “ovale” intitolata “101% Rugby Varese Night” farà da corollario alle presentazioni di prima squadra e giovanili del Rugby Varese.