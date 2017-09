Filastrocca dei viaggiattori del tempo

Ed eccoci arrivati all’ultimo giorno di Crea, il centro estivo dell’Associazione Progetto Zattera Teatro in collaborazione col Comune di Albizzate.

Il caldo torrido lascia spazio ad un’aria frizzantina che ritempra e le foglie, dopo averci regalato tutto il loro splendore, si addormentano svogliate a terra.

E i nostri ragazzi? Qualcuno sogna ancora le vacanze, qualcuno si concentra per finire i compiti e si rilassa prima del grande rientro: l’ultima gita in biblioteca, il mercato, le corse sfrenate in bici, le ore passate a disegnare animali, viaggi sulla luna, poesie da regalare ai nuovi amici…

Dell’estate passata con loro ci portiamo a casa la meraviglia di scoprire che ogni volta che gli si lascia lo spazio necessario, la fantasia li trasporta in mondi lontani fatti di carta e sogno. È da qui che sono partiti: questa è stata la volta del tempo dei Cavalieri Erranti, delle lotte coi draghi, dei ricevimenti al Castello, delle sfilate delle Dame, delle ballate medievali e dei banchetti alla “Locanda del Sasso” dove aghi di pino, foglie e i fiori si trasformano in succulenti manicaretti per rifocillare i viaggiatori stanchi che si dondolano su docili amache.

Progetto Zattera nel frattempo ha ripreso a pieno ritmo con la programmazione dei prossimi mesi: tre rassegne di spettacoli per bambini (Scintille a Busto Arsizio, Impronte a Varese e Bim Bum Bam a Maccagno), il doposcuola ad Albizzate, la preparazione della Marcia dei Diritti dei Bambini a novembre, i laboratori nelle scuole, tre corsi al teatro Sociale di Busto Arsizio, tutto prima di unirsi il 19 settembre al gruppo di sognattori Utopici provenienti da tutta Italia che questa volta salpano alla scoperta del Kenya per regalare momenti di solidarietà e teatro ai ragazzi di Nairobi. UTOPIA (Unione Teatri Operativi per l’Infanzia e l’Adolescenza) appunto, è l’associazione nata nel 2017 che riunisce molte compagnie di teatro per ragazzi italiane e che gestirà il progetto partito nel 1990.

Prima di tornare a giocare coi ragazzi del centro estivo, vi lasciamo con le foto delle loro creazioni e la filastrocca dedicata ai piccoli viaggiattori del tempo.

“Adesso tocca a noi…

Prima di concludere questa annata,

desideriamo fare con te una bella chiacchierata.

Dirti noi vogliamo che da domani con un po’ di tristezza ti lasciamo.

Grazie alle mani con le quali hai creato

elmi e dragoni che hai colorato

maschere e omini che saltan sul muro

persino alieni giunti dal futuro;

Grazie alla bocca con cui hai cantato

storie di regni in un mondo fatato

madame, messeri e cavalieri erranti

grazie perché abbiam riso in tanti;

Grazie anche ai piedi che han corso e saltato

e qualche volta hanno pure ballato

un giro in bici, lo skate e la palla

e la catena che ogni tanto traballa

Grazie al tempo che è stato clemente

solo di rado ha fatto il fetente

ma che ci importa abbiam la palestra

che a starci tutti ti sembra un’orchestra

Bolle, la pizza ed una canzone

in una lingua in cui non serve il vocione

e poi anche i compiti abbiamo già iniziato

così a settembre non arriverai stressato

Qualche sgridata l’hai poi meritata

per evitar di combinar la frittata;

Grazie alle ore e ai minuti perché

era il tuo tempo e l’hai speso con me”.

Tutti gli educatori ai piccoli birbanti del CREA 2017.