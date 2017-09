Film “poveri” ma ricchi di idee, torna il festival

cinema film pellicole locandine

Molto impegnata la Giuria, guidata dal direttore del Festival Giancarlo Buzzi, in questa edizione da record del Festival “Cinema Povero” che ha visto la partecipazione di 179 Concorrenti di cui 82 Italiani e 97 Stranieri. In questa edizione si è tenuto conto sopratutto dell’idea proposta dal concorrente, in coerenza con quanto previsto dal regolamento “film poveri, ma ricchi di idee e di contenuti”.

I dieci film finalisti provengono da Giappone, India, Italia, Belgio, Spagna e trattano argomenti diversi, dall’utilità delle api, allo stato di tensione di un concertista prima di entrare in scena, e ancora alla ricerca del successo in un film in cui fa capolino anche il regista Marco Bellocchio sino ad immagini provenienti da due splendide isole italiane: l’Elba e la Sardegna. Due le fiction tradizionali, una sull’ala del ricordo e l’altra romantica ed infine due film di impegno sociale: un film indiano sull’educazione ed la sorpresa, un breve film italiano, scritto, interpretato e girato da adolescenti di una cooperativa sociale: una “parodia” che non mancherà di divertire.

Come sempre sostenuto da “Chicco d’Oro – Italia” e dal Comitato Culturale del JRC di Ispra, il Festival è stato organizzato dalla nascente Associazione “Cinema Povero”. Una associazione di cui possono far parte tutti, basta la tessera di socio che si può richiedere all’indirizzo mail del festival: festivaldelcinemapovero@gmail.com. L’Associazione ha in precedenza organizzato anche mostre e conta di farlo anche prossimamente. Chiunque può rivolgersi e proporre idee, che saranno tenute nella massima considerazione.

Ora i film finalisti saranno sottoposti al giudizio del pubblico durante le proiezioni che si terranno:

15 settembre – ore 21.00 – Gemonio, Museo Bodini:

19 settembre – ore 16.00 – Sesto Calende – “La Marna” in collaborazione con UNI3 di Sesto Calende

22 settembre – ore 21.00 – Ispra – “Auditorium S.G.Bosco”

23 settembre ore 21.00 – Serata finale con premiazione dei vincitori – “Auditorium S.G. Bosco” Ispra

24 settembre ore 21.00 – Serata dedicata agli autori locali . “Auditorium S.G. Bosco” Ispra