Fiorisce il brugo, scopritelo in via Gaggio

brughiera malpensa

L’Associazione Viva Via Gaggio, con il patrocinio del Parco Lombardo della Valle del Ticino e della Riserva MAB Valle del Ticino, e con la collaborazione dei Comitati e delle Associazioni Ambientaliste del Varesotto, Castanese e Novarese, organizza per la domenica 17 settembre 2017 una camminata lungo Via Gaggio con visita guidata nei sentieri che attraversano la Brughiera.

Obbiettivo: vedere da vicino la fioritura del Brugo e rendersi conto della peculiarità e della bellezza dell’area ancora una volta minacciata dal progetto Masterplan 2030 di Malpensa.

Vi aspettiamo per questa passeggiata, immersi nella nostra preziosa Natura.