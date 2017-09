Forza Italia, un gazebo per discutere del piano sosta

bandiera

Sabato 16 settembre, dalle ore 10:30 alle ore 17.30, Forza Italia Varese, su iniziativa dei gruppi giovani e donne, sarà presente con un gazebo nel cuore della città, in Corso Matteotti, per discutere e confrontarsi con i cittadini e le cittadine relativamente al nuovo piano sosta “Varese si muove” e al “Park & Bus”.

“Come emerso a più riprese negli ultimi giorni, presentano innumerevoli criticità penalizzando genitori, commercianti, pendolari, lavoratori e fruitori del centro cittadino e, non ultimi, i giovani studenti, oltre ad essere lesivi nei confronti della città che, come dichiarato dai cittadini delle aree limitrofe a Varese, “preferiranno recarsi altrove – spiegano -. Desideriamo ascoltare la voce dei varesini e ricevere da questi ultimi proposte e idee volte a migliorare un progetto che, così come si presenta attualmente, non fa altro che danneggiare la città e i suoi cittadini, ignorandone le difficoltà”. Per l’occasione, è prevista una raccolta firme volta a contrastare il nuovo piano sosta.