“Fotografando”, in tanti per la città giardino

In una città dall’atmosfera festosa, in una giornata ricca di stimoli, si è inserita anche la maratona fotografica, organizzata dall’Associazione 23&20, in collaborazione con il Comune di Varese, “Fotografando nella città giardino”. Una gara partecipata con entusiasmo, che ha visto anche coppie provenienti da Lecco, Como, Milano e Pavia.

“Come possiamo non esserne orgogliosi?” dichiara con entusiasmo Sonia Milani, ideatrice del progetto “i complimenti profusi dai partecipanti, il fervore nella partecipazione e la richiesta di aumentare la proposta di questa iniziativa ci riempiono di orgoglio e ci confermano che i nostri eventi sanno toccare le corde giuste dei nostri concittadini e non solo!”

Per chi ama la fotografia la gara è stata stimolante “non importa il risultato, ci siamo molto divertite. Inoltre abbiamo imparato anche molti aspetti della cultura varesina. Ci vorrebbero molti più eventi di questo tipo, che valorizzano la nostra città” dichiarano Emanuela Trevisan e Rita Fabris, che hanno partecipato alla maratona.

I 20 soggetti da realizzare comorendevano infatti anche alcuni luoghi storici da scovare.

“Avventura stancante, ma stimolante ed emozionante, abbiamo scoperto molte cose della città di Varese, davvero molto bella!” Raccontano al termine della loro performance Letizia e Tino, giovane coppia, che è arrivata da Pavia per partecipare alla gara.

Enrico Lamberti, prestigioso fotografo varesino, tra i giudici della competizione dice “il bello di questa gara è che numerosi partecipanti non sono varesini, vedremo quindi la nostra città fotografata da ‘occhi nuovi’. E sarà molto stimolante”

Il lavoro delle coppie partecipanti sarà infatti giudicato da Lamberti insieme a Fausto Di Silvio e Matteo Milani, nei prossimi 7 giorni.

A loro il compito di assegnare i tre premi in palio, mentre agli internauti il compito di votare “la coppia più bella” sulla pagina FB “Fotografando nella città giardino”

“Noi siamo già pronti a dare l’appuntamento per la prossima primavera” conclude Sonia Milani, felice di aver ricevuto al gazebo anche la visita di alcuni esponenti dell’amministrazione comunale.