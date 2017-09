Franco Battiato in concerto a Lugano

Franco Battiato in concerto all2019Arena Derthona di Tortona (inserita in galleria)

Dopo il tour con Alice dell’anno scorso e quello con la Royal Philharmonic Orchestra dell’estate appena passata, le serate saranno l’occasione per entrare nel percorso musicale di Battiato, che ha nella ricchezza di contaminazioni ed esplorazioni, le più eclettiche e multiformi, la cifra caratteristica di un’attitudine umana ancora prima che artistica. Appuntamento a Lugano, al Pala Congressi il 10 novembre alle 20 e 30.

Battiato alla voce sarà affiancato da Carlo Guaitoli al pianoforte, Angelo Privitera alle tastiere/programmazione e con l’accompagnamento del Nuovo Quartetto Italiano, uno dei migliori complessi cameristici del panorama internazionale composto da Alessandro Simoncini – violino / Luigi Mazza – violino / Demetrio Comuzzi – viola / Luca Simoncini – violoncello.

Le serate saranno dedicate ad una serie di canzoni capolavoro, di grandissima intensità da E ti vengo a cercare e L’oceano Di Silenzio tratte da “Fisiognomica” del 1988, a Le sacre sinfonie del Tempo e L’ombra della Luce che spiccavano in “Come un cammello in una grondaia” del 1991, passando per Sui giardini della preesistenza e Lode all’Inviolato da “Caffè de la paix” del 1993, e insieme a Stati di gioia dal più recente “Il vuoto” del 2007 suggelleranno l’esibizione di altri classici come Il re del mondo, L’animale, La cura.

