Fratelli d’Italia festeggia i risultati di quest’anno e già guarda al 2018

Gallarate

Fratelli d’Italia riprende l’attività politica dopo la pausa estiva. Il partito della destra identitaria riparte dai buoni risultati elettorali registrati nelle amministrative di fine giugno 2017 e già guarda alle sfide del 2018.

il colpo grosso di FdI è stata l’elezione di Filippo Gesualdi a sindaco di Ferno, un Comune di medie dimensioni per la provincia di Varese (quasi 7mila abitanti) ma anche con un ruolo particolare per la vicinanza a Malpensa. «È stato un buon risultato, a cui dobbiamo aggiungere anche l’elezione di un consigliere comunale a Giuseppe De Bernardi Martignoni, “vecchia guardia” del partito. A Cassano la destra tricolore ha eletto il giovane Edoardo Franchin, che si è fatto spazio nelle file del “listone” unico a sostegno del ricandidato Nicola Poliseno, nonostante l’agguerrita concorrenza, visto che sono stati Nel 2017a sindaco di Ferno, un Comune di medie dimensioni per la provincia di Varese (quasi 7mila abitanti) ma anche con un ruolo particolare per la vicinanza a Malpensa. Gesualdi ha sfidato il centrodestra ufficiale (Lega e Forza Italia) con una sua lista civica e ha vinto : l’accento sul profilo civico – ribadito più volte in campagna elettorale – non impedisce a Fratelli d’Italia d’intestarsi una parte del merito.a cui dobbiamo aggiungere anche Cassano Magnago » commenta, “vecchia guardia” del partito. A Cassano la destra tricolore ha eletto il giovaneche si è fatto spazio nelle file del “listone” unico a sostegno del ricandidato Nicola Poliseno, nonostante l’agguerrita concorrenza, visto che sono stati numerosi i candidati che hanno raccolto oltre cento voti individuali

In autunno FdI prevede un congresso provinciale (probabilmente tra ottobre e novembre) e un convegno sulle proposte sull’immigrazione per riportare in provincia Paola Frassinetti Ignazio La Russa, referenti in Lombardia dei fratelli d’Italia. L’attenzione è già rivolta al 2018. Non a caso gli amministratori di FdI si sono ritrovati in questa settimana a fare il punto a Jerago con Orago, dove si va al voto nel 2018: qui è assessore Salvatore Marino, che è anche coordinatore del partito nella zona Sud della provincia. Al fianco di Marino si sono presentati alcuni amministratori locali: De Bernardi Martignoni (consigliere a Gallarate, dove FdI esprime anche l’assessore alla sicurezza, Francesca Caruso), il vicesindaco di Oggiona con Santo Stefano Pasquale Carozzo, il neoeletto consigliere cassanese Franchin e anche il sindaco di Luino Andrea Pellicini, amministratore di lungo corso della città lacuale.