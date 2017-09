Fresca, dinamica e golosa: alla Schiranna una Fiera tutta da vivere

Ottomila mq espositivi coperti, 160 espositori, un’area food con BaVarese Prost Fest, talk show quotidiani con ospiti del mondo della cultura e della TV, incontri con le società sportive del territorio e lo speciale green, “CasaBio Varese”. Sono tante le novità che la fiera di Varese ha messo in campo per i suoi 40 anni.

“Un’edizione fresca e dinamica tutta da vivere e sperimentare per un evento che non smette di esercitare il suo fascino – spiegano gli organizzatori – La vetrina di un paese che marcia, un meeting annuale dove esporre e confrontarsi sui temi caldi del momento, in particolare dedicata alla piccola e media impresa e più in generale al tessuto imprenditoriale locale”.

Ad organizzare l’evento, per il terzo anno, la bustese Chocolat Pubblicità che quest’anno, in accordo con gli altri partner, ha deciso di offrire a tutti i visitatori l’ingresso gratuito per festeggiare il quarantesimo compleanno della Fiera. Un evento che, come ha spiegato Michela Ferro, responsabile della comunicazione, ha richiesto otto mesi di lavoro e coinvolto qualche centinaio di persone.

UN WEEK END DI EVENTI

Moltissimi gli eventi in programma. Si parte questa sera, sabato 9 settembre, alle ore 19.00 con Verba Manent, il Talk Show quotidiano moderato dall’autrice e conduttrice tv Morena Zapparoli Funari, braccio destro in numerose trasmissioni tv e poi moglie di Gianfranco Funari, scomparso nel 2008, con il quale ha condotto diverse trasmissioni di successo e in collaborazione con l’Associazione Amici del Caffè Teatro.

Ospite della serata, Gianluigi Paragone che presenta il suo libro “Gang Bank”. Alle ore 20.00 in area Spettacoli Open Water Party con VON Pallanuoto a seguire musica dal vivo con le cover anni ’80 de I Pirati e le Sorelle Manetta.

Domani, domenica 10 settembre alle ore 15.00 in Area Spettacoli la Conferenza Stampa di approfondimento dei termini dell’accordo tra le due squadre cittadine di hockey, i Mastini e i Killer Bees.

Alle 19.00 in Area Incontri e Cultura è la volta di Verba Manent, Morena Funari intervista Raffaello Tonon. Alle ore 20.30 sempre in Area Cultura la diretta TV di Rete55. In Area Spettacoli dalle ore 20,00 l’Armata Brancaleone-PolHa (sledge hockey), i Pattinatori Ghiaccio Varese e la Icesport Varese e a seguire musica dal vivo con gli Insert Coin cover band.

Per venire incontro alle esigenze dei visitatori è stato potenziato il trasporto pubblico nei giorni di maggiore affluenza: Sabato 9 corse in partenza da Schiranna (Dei Prati) alle ore: 20:55 (fino Belforte Cimitero) – 21:25 (fino Belforte Cimitero) – 21:55 (fino Belforte Cimitero) – 22:25 (limitata al centro). Domenica 10 settembre – corse in partenza da Schiranna (Dei Prati) alle ore: 20:30 (limitata al centro) – 21:15 (limitata al centro) – 22:00 (limitata al centro).