Frontale sulla Gallaratese, traffico in tilt

Frontale ad Albizzate

Incidente stradale questa mattina, 13 settembre attorno alle 8.40 lungo la via Mazzini ad Albizzate, la provinciale 341 “Gallaratese“.

Galleria fotografica Frontale ad Albizzate 4 di 9

Due auto si sono scontrate con un urto semi-frontale nel tratto di strada che precede la rotatoria che, provenendo da sud, porta verso Solbiate Arno.

Le conseguenze per gli occupanti non sono gravi: codici verdi; uno dei due ha rifiutato il ricovero, l’altro è stato portato in ospedale.

Il traffico è rimasto a lungo bloccato, almeno per una mezzora. Molti gli automobilisti che hanno dovuto invertire il senso di marcia e scegliere una viabilità alternativa.

Sul carabinieri di Albizzate, polizia locale e vigili del fuoco di Varese.