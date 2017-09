Frontale tra auto e moto ad Agno, grave un 51enne

croce verde svizzera

(immagine di repertorio)

Grave incidente stradale questa mattina, poco dopo le 9 ad Agno, nei pressi dell’aeroporto, dove un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente.

Per cause che gli accertamenti della Polizia cantonale stanno approfondendo, un motociclista di 51 anni che a bordo del suo scooter si dirigeva verso Ponte Tresa lungo via Lugano, si è scontrato con un’auto proveniente dalla direzione opposta, una Panda guidata da una 24enne italiana, residente in provincia di Varese.

Nello scontro frontale ad avere la peggio è stato come sempre il motociclista, un cittadino svizzero residente nel Luganese, che è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale. Anche la ragazza è stata portata in ospedale per accertamenti, ma a quanto riporta una nota della Polizia cantonale avrebbe riportato solo alcune contusioni.

Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Lugano, con un’ambulanza e un’automedica, e gli agenti della Polizia cantonale che oltre ad effettuare i rilievi dell’incidente hanno deviato il traffico. L‘incidente ha avuto infatti pesanti conseguenze sul traffico della zona, a quell’ora particolarmente intenso.

La Polizia cantonale invita eventuali testimoni dell’incidente a contattare il numero 0848 25 55 55.