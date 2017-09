“Frontiere letterarie”, al via la decima edizione

Tempo libero generica

Al via “Frontiere letterarie”, il festival letterario che abbatte i confini letterari e geografici”. Arrivato alla sua decima edizione si terrà in diversi comuni della provincia e non solo con un ricco programma.

Gli appuntamenti prenderanno inizio domenica 17 settembre, alle ore 16.30, alla Chiesa parrocchiale SS. Ambrogio e Martino (Via Filippo Corridoni 15) con un concerto organistico.

Seguiranno gli altri eventi – IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL