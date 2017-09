Fugge ai controlli della polizia: inseguito e bloccato

l'album delle foto che non vanno in nessun altra categoria

Sniffa cocaina e poi fugge alla vista della polizia locale. È successo ieri, giovedì 31 agosto, verso le ore 13:00. Una pattuglia in servizio di pronto intervento in via dei Fontanili, nota zona per attività legate a prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti, incrocia una Fiat punto. Grazie al sistemi di scansione targhe di cui sono dotati i veicoli della Polizia Locale Rhodense, gli agenti rilevano una mancanza di copertura assicurativa del veicolo. A quel punto, impongono l’alt alla vettura ma il conducente inizia a darsi alla fuga.

Il personale, avvisata la Centrale Operativa, blocca il conducente in fuga impedendogli di imboccare l’Autostrada. Accostata l’auto, l’individuo cerca di allontanarsi a piedi e butta in un canale un involucro. Una volta fermato e recuperato l’involucro, gli agenti lo accompagnano al “Comando Savarino”.

Gli accertamenti successivi evidenziano che il veicolo, oltre a non essere coperto da assicurazione era già sotto sequestro dalla Polizia Locale di Cinisello Balsamo, ma era stato affidato al proprietario come previsto dalla legge. Il veicolo viene quindi posto sotto sequestro e portato alla depositeria comunale in attesa della confisca giudiziale.

L’uomo un quarantenne brianzolo è risultato positivo al narco-test, per aver sniffato cocaina. Viene così denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e possesso di sostanze proibite, a bordo del veicolo cannabis e cocaina.

Non è un caso isolato, gli uomini della Polizia Locale di Rho ,hanno sequestrato 75 automobili da inizio anno grazie al “Targa system”, apparecchiatura che installata sulle pattuglie è in grado di scansionare le targhe dei veicoli e verificare in tempo reale se sono coperti da assicurazione e in regola con la revisione.

Da luglio le apparecchiature in dotazione alla Locale sono diventate quattro: in una sola giornata sono in grado di controllare circa tremila veicoli, ciò controllando assicurazione, dati veicolo, revisioni e verificare se il veicolo è rubato.