Ruba una bici in stazione, ma la Locale lo becca grazie a una segnalazione

Ruba una bici in stazione, ma grazie alla segnalazione di un cittadino attento viene intercettato subito dalla Polizia Locale.

È successo a Gallarate nel pomeriggio di martedì 5 settembre. Gi agenti gallaratesi vengono avvicinati da una persona che racconta di avere appena visto un uomo che con una cesoia tagliava il catenaccio messo a protezione di una bicicletta, lasciata nell’apposita rastrelliera davanti al ingresso del sottopasso dello Sciarè che conduce all’interno dello scalo ferroviario. Agli agenti viene anche fornita una dettagliatissima descrizione: aspetto fisico, altezza, abbigliamento e colore dello zaino portato dall’individuo.

Raggiunta la zona della segnalazione, il personale della polizia locale nota un uomo di mezza età con uno zaino identico a quello descritto all’interno del quale viene trovata la cesoia. È un 44enne tossicodipendente di Somma Lombardo ben noto alle forze dell’ordine, dopo avere tranciato il catenaccio stava probabilmente attendendo solo il momento più opportuno per rubare la bicicletta. Ancora pochi minuti e se ne sarebbe andato in sella alla due ruote, che avrebbe poi rivenduto per pochi euro da “investire” nell’acquisto della dose quotidiana. Un “piano” mandato in frantumi dal cittadino modello che, mentre passava davanti al posteggio delle bici, non ha fatto finta di non vedere.

«Siamo intervenuti – spiega l’assessore alla Sicurezza Francesca Caruso – su segnalazione. Questa persona non si è girata dall’altra parte quando ha notato un individuo che stava armeggiando nei pressi della rastrelliera davanti al sottopasso ferroviario dello Sciarè. Non ha fatto finta di nulla proseguendo per la propria strada, ma ha raggiunto il personale del presidio in stazione, ha raccontato quello che stava accadendo e ha fornito una descrizione dell’uomo. Normale? Purtroppo no. Senza il suo intervento gli agenti non avrebbero evitato il furto della bicicletta».