Furto con danni a un negozio di via Sacco

Polizia di stato in azione, questa mattina, in via Sacco nei pressi del comune.

Nella notte, ignoti ladri hanno danneggiato l’entrata di un negozio e sono penetrati compiendo un furto.

Non è chiara l’entità del danno arrecato, ma la polizia sta compiendo approfondite indagini dopo aver ispezionato, per tutta la mattina, l’interno del negozio, che vende attrezzature sportiva per sub.

La questura tuttavia sta compiendo frequenti controlli nel territorio, solo ieri sono state controllate diverse persone sia alle stazioni, nella zona di viale Milano, che in Piazza Repubblica.