Gadda: “L’Italia non deve essere sola nell’affrontare i flussi migratori”

Foto varie

“La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea conferma il nostro impegno a costruire un’Europa solidale che condivida non solo regole ma anche responsabilità”. Lo sostiene la deputata del Partito democratico, Maria Chiara Gadda, componente del Comitato di controllo sull’Accordo di Schengen e della Commissione d’inchiesta sul sistema di accoglienza dei migranti.

La deputata fa riferimento al pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha respinto il ricorso che era stato presentato da Ungheria e Slovacchia contro le cosiddette “relocation”. Via libera, dunque, al meccanismo obbligatorio di redistribuzione di richiedenti asilo da Italia e Grecia verso gli altri paesi europei.

“Abbiamo sempre sostenuto – prosegue Maria Chiara Gadda – che l’Italia non potesse rimanere sola nell’affrontare la questione dei flussi migratori nel Mediterraneo. L’Europa, quindi, non la sola Italia, a dover rispondere a questa sfida epocale, con gli strumenti che sono messi a disposizione dai Trattati. Il Sì al meccanismo di redistribuzione obbligatorio dei migranti da Italia e Grecia – conclude la deputata Dem – deve essere solo il primo passo verso una riforma del diritto d’asilo europeo, e delle politiche migratorie e di cooperazione internazionale, affinché non si lasci ai Paesi alla frontiera dell’Unione tutto l’onere dell’accoglienza dei migranti”.