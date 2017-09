Gaetano, tipografo da 60 anni: “Il digitale ha sconvolto il mio lavoro”

Un mondo rivoluzionato dal digitale è stato sicuramente quello della stampa. Lo spiega Gaetano Angeletti che ha inviato il video dalla sua tipografia, dove non solo mostra i macchinari più recenti per la stampa delle “lastre”, ma ci fa vedere anche come una volta si componevano le stesse stampe con le lettere.

«Il digitale ha portato enormi benefici nel mio lavoro – racconta Gaetano -. Ho cominciato 60 anni fa con la composizione a mano delle lettere mobili e sono arrivato ai moderni macchinari che hanno reso tutto più veloce. È vero che ci sono tanti vantaggi, ma la professionalità che c’era prima era nettamente superiore, perchè bisognava essere veramente bravi».

Ecco il video di Gaetano Angeletti:

Sul sito ufficiale potete trovare tutte le informazioni su DigitaLife, dove saranno saranno anche pubblicati tutti i video che invierete.

Per mandare il vostro filmato, basta seguire le istruzioni in questa semplice scheda:

DIGITALIFE E’ UN PROGETTO ANCHE TUO

È una grande ambizione raccontare il cambiamento con un film. Lo è ancor di più pensare di farlo in modo collettivo, corale, partecipato. DigitaLife sarà infatti un collage di storie che ci racconterete e che ci potrete fare avere con brevi video. Il nostro lavoro è organizzare tutto questo, raccontarlo e poi costruire l’opera grazie alla regia di Francesco Raganato.

Il digitale ha cambiato le nostre vite in profondità. Coglietene attimi, momenti, esperienze. Pensate a ciò che vi piace, vi preoccupa, vi entusiasma, vi spaventa. Anche le piccole cose quotidiane e non per forza i grandi progetti. Ognuno di noi vive, vede, ascolta storie che hanno a che fare con il digitale.

Raccontatelo. È un’azione importante per tutti noi e ci aiuterà a conoscere di più e a riflettere su cosa è successo, succede e succederà.