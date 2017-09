Gasolio sul GP Carnaghese, è stato un incidente

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Non è stato un atto doloso a fermare la disputa del GP Carnaghese-Trofeo Pino Introzzi di ciclismo, l’importante gara internazionale U23 ed Elite di sabato 2 settembre fermata dopo pochi chilometri per la presenza di gasolio sulla sede stradale.

A comunicare il risultato delle indagini è proprio la società del presidente Zanzi: «Ringrazio la Polizia Stradale di Varese che in pochi giorni ha portato a termine le indagini – spiega il numero uno della Carnaghese – Secondo quanto appurato, le numerose chiazze di olio e gasolio presenti sul circuito di gara sono state provocate dal malfunzionamento di un autoveicolo che è transitato poco prima del passaggio delle staffette motociclistiche e dei corridori sul tracciato di gara».

L’asfalto viscido ha causato la caduta di alcune modo al seguito della corsa e di qualche corridore, motivo per cui la direzione di corsa ha deciso per l’interruzione, anche perché non era possibile, in pochi minuti, ripristinare la normalità.

Alla Carnaghese resta l’amarezza per non aver potuto portare a termine una competizione longeva, amata e rispettata dal mondo del ciclismo, visto che anche in questa occasione erano presenti quattro formazioni straniere e il meglio degli U23 italiani. «Siamo rammaricati per il pubblico presente, per i nostri sostenitori, per i corridori i direttori sportivi e i loro dirigenti – conclude Zanzi – Siamo consapevoli però di avere tentato tutto quello che era possibile. A giorni decideremo sul futuro della nostra attività organizzativa».