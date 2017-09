“Gemellaggio” tra fotoclub, a Gallarate la mostra sulle donne che hanno fatto la storia

il sestante gallarate sede

Un bello scambio culturale, tra Gallarate e Taranto. È il frutto dell’accordo tra il Fotoclub Il Sestante e il tarantino circolo “Il castello”.

Il benemerito fotoclub gallaratese ha inviato al Circolo fotografico “Il Castello” Taranto dieci immagini selezionate tra quelle realizzate dai soci nell’ambito del progetto Sferica. Mentre all’opposto per effetto del reciproco accordo tra il Presidente del sodalizio gallaratese, Salvatore Benvenga, e quello del Circolo tarantino, Raimondo Musolino, dal Circolo Fotografico di Taranto e dal Centro della Fotografia arriverà a Gallarate la mostra Donne che hanno fatto la storia.

“SFERICA”

È la collettiva realizzata da alcuni Soci del Fotoclub il Sestante di Gallarate per essere inserita nel contesto della Manifestazione ARTPARTY 2010 – SFERICA svoltosi all’interno del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Varese, evento che registrò la partecipazione di circa 190 tra artisti, fotografi,letterati, professionisti.Nella fattispecie, a quel tempo, i soci del Sestante realizzarono delle immagini a tema, stampate su pannelli di grande formato (90×90 cm) ed esposte nella sezione fotografica da Giorgio Lotti di ARTPARTY 2010 SFERICA.

Questi gli autori delle dieci opere selezionate inviate a Taranto:Graziano Biscotti, Chiara Ciccocioppo, Achille Colombo, Ida D’Angelo, Elisa Lovati, Roberto Maestri, Angelo Pozzoli, Robert Kurt Rehmann, Luigi Rossi, Lorenza Vanoli.

“DONNE: STORIE DI CHI HA FATTO LA STORIA”

Diciassette scatti per rendere omaggio ad altrettante donne che sono passate alla storia.

La collettiva “Donne senza volto”, è dedicata alle figure femminili che nel corso dei secoli si sono distinte e che vengono ricordate per i loro particolari meriti, il titolo “Donne. Storie di chi ha fatto la storia”. Ogni fotografa ha scelto un personaggio in base alle sue propensioni, a ciò in cui si riconosce o da cui è stata colpita, e gli ha reso omaggio con un unico scatto che racchiude le sue peculiarità.

La mostra, è stata la sesta edizione di “Donne senza volto” ed è diventata ormai un appuntamento consolidato nel panorama culturale di Taranto.

Il nome “Donne senza volto” è stato assunto a partire dalla seconda edizione, in riferimento al numero dei volti delle partecipanti, che ogni anno cambia, e in virtù della convinzione che non è il volto della fotografa che conta, ma l’emozione e la passione che riesce a trasmettere attraverso i suoi scatti. Infine, ma non per importanza, il nome è un omaggio alle tante donne nel mondo che non possono esprimere liberamente il proprio pensiero.

La mostra (ingresso libero) sarà esposta al Sestante, in via S.G.Bosco 18, nel week end compreso tra venerdì 6 ottobre (con inaugurazione alle ore 21) fino a domenica 8 ottobre 2017.