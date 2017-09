Genova X Voi, sabato le finali

Tempo libero generica

Genova X Voi, il talent nazionale per autori di canzoni, giunto alla sua quinta edizione, entra nella fase finale dal 24 al 30 settembre con la settimana di laboratorio di scrittura di canzoni, che si terrà a Varazze e alla quale parteciperanno i 12 finalisti selezionati.

Sabato 30 settembre al Teatro della Tosse di Genova si terrà la serata finale durante la quale sarà comunicato il vincitore, che firmerà un contratto da autore per un anno con Universal Music Publishing Ricordi. La stessa sera sarà premiato anche il vincitore della prima edizione di Professione Autore, il concorso artistico per autori televisivi. Per lui un mese di stage presso Mediaset.

Questi i nomi dei 12 finalisti di Genova X Voi 2017:

Giovanni ACQUILINO (Genova), Claudio CAPONETTI (Ancona), Maria Luisa DE PRISCO (Avellino), Pierfrancesco ESPOSITO (L’Aquila), Francesco MARIA (Crotone), Barbara MONTECUCCO (Alessandria), Benvenuto LANTILLO (Trapani), Valentina OTTOBONI (Cremona), Sara ROBIN (Padova), Giulia SOFIA (Catania), Gianmarco SOLDI (Cremona), Silvia VAVOLO (Firenze).

GENOVA X VOI è il primo talent italiano per autori di canzoni, ideato da Gian Piero Alloisio (autore e interprete di teatro e canzoni) e Franco Zanetti (giornalista musicale, direttore di www.rockol.it), prodotto da A.T.I.D. con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Comune di Genova, Comune di Varazze e in collaborazione con Universal Music Publishing Ricordi e il Premio Bianca D’Aponte (media partner Radio Zeta l’Italiana). Molti fra i finalisti delle precedenti edizioni hanno già ottenuto ottimi risultati nella professione di autore. Primi fra tutti Emanuele Dabbono, che oggi collabora regolarmente con Tiziano Ferro (è l’autore di “Incanto” e dei tre ultimi singoli di Tiziano, “Il conforto” (quella del duetto con Carmen Consoli), “Lento/Veloce” e “Valore assoluto”, e Federica Abbate, la nuova autrice di maggior successo degli ultimi tre anni (“Roma Bangkok”, “Nessun grado di separazione”, “L’amore eternit” di Fedez, “In radio” di Marracash, “Combattente” di Fiorella Mannoia, e una ventina di altre canzoni in album di interpreti importanti).

Ma da “Genova X Voi” sono usciti anche Vincenza Casati, autrice per gli Stadio e Irene Fornaciari; Michael Tenisci, autore con Tiziano Ferro per Alessandra Amoroso; Marta Moretti, che ha recentemente pubblicato l’EP “L’altra parte”con la band Tersø; Edoardo Cremonese, che ha firmato come cantautore per la Garrincha Dischi e ha cofirmato il singolo “Buona sfortuna” di Lo Stato Sociale; e Michele Bitossi, che ha firmato un contratto biennale con BMG Rights. Senza dimenticare Willie Peyote, il rapper che ha vinto la prima edizione di “Genova x Voi”, che nel giro di qualche anno ha guadagnato un’ottima notorietà (è stato anche ospite da Fabio Fazio con la sua “Io non sono razzista ma…”) e, in fiera indipendenza, ha pubblicato due album: “Educazione sabauda” e “Sindrome di Tôret”.

Nel corso dei seminari i dodici finalisti saranno seguiti da tutor ampiamente qualificati: il già citato Emanuele Dabbono, Mario Cianchi (ha scritto canzoni per Francesco Renga, Antonello Venditti, Gemelli Diversi, Marianne Mirage, Francesca Michielin e molti altri), Alessandro Raina (ha scritto canzoni per Malika Ayane, Marco Mengoni, Luca Carboni, Raphael Gualazzi – “L’estate di John Wayne” – ed è coautore con Tommaso Paradiso e Dario Faini di “Riccione” dei Thegiornalisti); e Valeria Vaglio, tre album da cantautrice all’attivo, già finalista al Festival di Sanremo del 2009, autrice di canzoni e di colonne sonore.

Link al presskit

Durante la settimana dei seminari, la città di Varazze sarà teatro di numerosi eventi. Dopo l’inaugurazione della manifestazione, che avverrà alle 17.00 di domenica 24 settembre con la presentazione alla città dei finalisti, è previsto per le 17.00 di martedì 26 settembre l’incontro “Le canzoni di Marinella”, in cui la notissima Marinella Venegoni di “La Stampa” racconterà il mestiere di giornalista musicale; alle 17.00 di mercoledì 27 settembre si terrà la presentazione in anteprima nazionale del libro di Gian Piero Alloisio “Il mio amico Giorgio Gaber” (edito da UTET); alle 21.00 di venerdì 29, infine, verrà rappresentato lo spettacolo “Le ragazze di Varazze”, con la partecipazione di tutti i finalisti, di numerosi ospiti e la consegna di un premio, assegnato da una giuria popolare presieduta dall’autore e cantautore Franco Fasano, a una delle autrici partecipanti a “Genova X Voi”.

Sabato 30 settembre al Teatro della Tosse di Genova (ore 20.45 – ingresso libero) si terrà il galà finale, presentato da Elisabetta Gagliardi (già finalista di “Genova X Voi” 2012) durante il quale sarà annunciato il vincitore assoluto della quinta edizione di Genova per Voi e della prima edizione di Professione Autore.