Ghemon a Varese Dischi per il suo “Mezzanotte”

Ieri, 22 settembre, è uscito “Mezzanotte” (Etichetta Macro Beats, distribuzioni Artist First), il nuovo album del cantante Ghemon disponibile su iTunes, Spotify, in tutti i digital store e in versione cd e doppio vinile 180 gr.

Ghemon ritorna dopo il grande successo di critica e pubblico del suo ultimo disco “ORCHIdee”, un album interamente suonato che ha cambiato il modo di intendere il rap e la musica black in Italia, con una ricchezza musicale e lessicale caratterizzata da una forte parte melodica che ha portato l’artista di Avellino sempre più verso il cantato.

Ghemon ha lavorato duramente in studio insieme alla sua band e nel nuovo album “Mezzanotte”, oltre che nella stesura dei testi e delle melodie, si è cimentato anche nella composizione delle musiche, un lavoro che lo ha portato alla creazione di un suono unico e assolutamente inedito senza termini di paragone in Italia.

Ghemon continua così a percorrere la sua strada con un album sempre più cantato che ha l’immediatezza per essere capito da tutti e una profondità capace di coinvolgere ascoltatori più adulti e attenti alle sfumature.

Oggi il rapper nativo di Avellino è stato ospite di Varese Dischi. Presentazione del nuovo, lavoro, autografi e abbracci con i tanti fan che hanno raggiunto lo store di Galleria Manzoni.