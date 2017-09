Tempo libero generica

Tre appuntamenti da non perdere al negozio Varese Dischi di Galleria Manzoni. Sabato 23 settembre gli eventi in programma sono due: alle 14 infatti, Ghemon sarà al negozio per il firma-copie del suo nuovo disco intitolato “Mezzanotte”. Come spiegato dagli organizzatori, per avere il pass d’accesso e incontrare Ghemon è necessario acquistare il disco in negozio (prenotazione e informazioni allo 0332241056 o via mail varesedischi@gmail.com).

Alle 18 invece, l’appuntamento è tutto varesino. Ospiti del negozio saranno i Mallakes, il gruppo che ha appena pubblicato il disco “Racconti Paralleli” e lo presenterà al pubblico.

Un altro appuntamento da non perdere è quello con Caparezza. Il cantante sarà al negozio di dischi lunedì 25 settembre, alle 18 per una tappa del tour di presentazione del suo ultimo lavoro discografico Prisoner. Come spiegato dagli organizzatori, per avere il pass d’accesso e incontrare Caparezza è necessario acquistare il disco in negozio (prenotazione e informazioni allo 0332241056 o via mail varesedischi@gmail.com).