Gianluca “Digio” Di Gioia è tornato in Italia

Gianluca Di Gioia è tornato a casa. Lo ha annunciato su Facebook il suo amico Luca Antonio Labollita, gestore della pagina “Aiutiamo Gianluca (Il Digio)”, creata per sollevare l’attenzione sulla vicenda del 35enne di Venegono Inferiore picchiato, derubato e avvelenato mentre era in Laos lo scorso agosto.

L’uomo si trova in ospedale a Varese ed è potuto rientrare grazie alla raccolta fondi avviata da amici e famigliari, circa 100 mila euro che sono serviti per farlo arrivare in sicurezza e con le cure mediche adeguate.

L’agguato si sarebbe consumato intorno al 20 agosto, i famigliari sono stati avvertiti solo il 24 e il 29 hanno raggiunto la Thailandia, dove Di Gioia era stato trasferito. Il 4 settembre Gianluca è uscito dal coma ed è stato possibile pianificare il suo rientro in Italia, avvenuto domenica 10 settembre.