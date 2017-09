Gianmarco Pozzecco cittadino onorario, la proposta in comune

Pozzecco è tornato (inserita in galleria)

Gianmarco Pozzecco varesino onorario: questo la proposta che nel prossimo consiglio comunale del 22 Settembre il consigliere leghista Marco Pinti, con il supporto del gruppo del Carroccio , sottoporrà da sottoscrivere ai colleghi d’aula di Palazzo Estense.

L’iniziativa, nata con il sostegno della società Pallacanestro Varese e della Delegazione Provinciale C.O.N.I. che hanno redatto le due lettere di adesione allegate al documento, necessita di almeno un terzo dei consiglieri comunali per la presentazione e di tre quarti dei componenti favorevoli in fase di votazione.

Nel testo della mozione, oltre alle considerazioni di carattere educativo legate allo sport e al particolare attaccamento dimostrato da Pozzecco alla città di Varese in tutte le sue interviste e apparizioni mediatiche, si insiste su come “…durante tutti gli anni vissuti a Varese Gianmarco Pozzecco si sia sempre impegnato con la massima disponibilità, unita ad una sottile sensibilità verso ogni forma di disagio, nel partecipare ad iniziative di grande valenza sociale: dalle campagne di prevenzione nelle scuole fino ad innumerevoli interventi più delicati, di norma lontani dai riflettori, come le visite ai bambini ricoverati in ospedale o ad altre situazioni di grave sofferenza di cui veniva a conoscenza grazie al rapporto di speciale fiducia instaurato con molte associazioni della nostra città…”

«Mi auguro – dichiara Pinti – che questa mozione, per la sua stessa natura riesca a travalicare ogni appartenenza partitica e divisione politica, per riconoscere i meriti di una persona straordinaria che vogliamo possa sentirsi sempre a casa in mezzo a noi». Il consigliere comunale del carroccio tiene anche a ringraziare Fabrizio Fiorini, Claudio Coldebella e Luna Tovalieri della Pallacanestro Varese e al Delegato Provinciale C.O.N.I. Marco Caccianiga «nella speranza che la mozione non trovi ostacoli, intanto siamo già riusciti a fare a Gianmarco il nostro regalo di compleanno». Pozzecco infatti il 15 Settembre compie 45 anni.