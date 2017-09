Gioca lo sport porta in piazza centinaia di persone

Gioca lo sport Cassano 2017

Si è svolto ieri domenica 17 settembre il tradizionale e ormai storico appuntamento del “Gioca lo sport”, la vetrina dello sport di Cassano Magnago.

Galleria fotografica Gioca lo sport Cassano 2017 4 di 8

Nella comoda e grande area mercato si sono ritrovate le associazioni sportive locali per mettere in mostra i vari sport presenti in città e permettere anche a grandi e piccini di provare un’attività sportiva.

«Il Gioca lo sport si effettua sempre la prima domenica dopo l’inizio delle scuole in modo da incentivare i cittadini cassanesi 5-13 anni a praticare un’attività fisica, inizialmente come gioco» spiega il sindaco Nicola Poliseno. «Ringrazio la presidente della consulta sportiva sig.ra Olivia Da Campo, il direttivo della consulta, tutti i presidenti delle società sportive, i tanti allenatori, istruttori e numerosi volontari, che hanno aderito alla manifestazione, tutti insieme al fine di diffondere una positiva ed educativa cultura dello sport».

«Questo evento insieme a quello di Natale, la politica delle tariffe a zero delle palestre per le società cassanesi, la gestione degli impianti affidata direttamente alle società sportive, la nuova palestra della scuola Dante, sono il cuore della politica sportiva dell’amministrazione comunale che considera lo sport come un grande investimento educativo e di crescita della società cassanese» conclude il sindaco.