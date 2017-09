Giornata del ciclamino: in piazza contro la sclerodermia

apparecchi laser operazione sala operatori

«La sclerodermia è una malattia rara particolarmente complessa e invalidante. Regione Lombardia è da tempo impegnata nella definizione di Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali(Pdta) per chi ne e’ affetto e oggi stiamo lavorando all’attuazione di una loro presa in carico». Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia durante il suo intervento, questa mattina, al Padiglione Litta dell’ospedale Policlinico di Milano, in occasione della “XXIII Giornata del Ciclamino”, l’iniziativa nazionale di raccolta fondi a favore della ricerca contro la Sclerodermia, promossa da Gils (Gruppo italiano per la lotta alla Sclerodermia), associazione attiva all’interno della struttura ospedaliera milanese.

DOMENICA IN PIAZZA – Per la ‘XXIII Giornata del Ciclamino’, domenica 24 settembre, 100 piazze italiane per un giorno, si coloreranno con i ciclamini e faranno fiorire l’informazione sulla Sclerosi Sistemica grazie al supporto dei volontari in tutta Italia, il cui ricavato permettera’ di avviare due progetti a giovani ricercatori sotto i 40 anni.

Lo scopo della Giornata del Ciclamino, pero’, non è solo quello di raccogliere fondi per la ricerca, ma anche di diffondere conoscenza sulla malattia, in modo da favorire una diagnosi precoce che, in molti casi, può davvero salvare la vita, per questo in molti ospedali italiani fino a domenica saranno effettuati screening gratuiti. ( anche all’ospedale di Circolo: qui l’elenco completo )