Giovani imprenditori agricoli: ” Il futuro del Paese nelle nostre idee”

«Questo è uno spazio aperto a tutti per il confronto e l’approfondimento, il luogo dove poter immaginare l’agricoltura e l’alimentazione del futuro» racconta il delegato di Giovani Impresa Coldiretti Varese, Enrico Montonati, che con la forza delle proprie idee e di quelle dei giovani imprenditori agricoli di tutta la Lombardia sta animando il Villaggio delle Idee al Castello Sforzesco di Milano.

Il Villaggio delle Idee — spiega l’associazione degli agricoltori — sorge all’interno del Villaggio Coldiretti (la tre giorni d’evento che sta portando nel capoluogo della regione la grande bellezza delle campagne italiane), ed è un luogo concepito per l’approfondimento e l’elaborazione di nuove idee sul futuro del cibo, con un approccio innovativo nonché pragmatico, in cui nuove tesi e sperimentazione siano gli assi portanti dell’azione quotidiana. «Noi giovani abbiamo un ruolo di assoluti protagonisti, perché chi meglio di noi può parlare di futuro? L’agricoltura oggi non è semplice, è sempre più necessario essere formati e preparati per gestire ogni fase del processo produttivo, della trasformazione e della vendita. Molti dei miei giovani colleghi sono laureati, e se non lo sono, cercano comunque di migliorare tecniche e pratiche, per offrire al consumatore un prodotto sempre più di qualità e rispettoso dell’ambiente», afferma Montonati.

Assieme al delegato dei giovani agricoltori varesini — continua la Coldiretti — è presente anche Nicolò Russo, imprenditore 22enne di Tradate, assieme a giovani imprenditori agricoli provenienti da tutta la regione, e una delegazione dell’Università degli Studi di Scienze Enogastronomiche di Pollenzo. «In un periodo di grandi sfide come questo — conclude Montonati — il tema della ruralità continua ad avere un grande e determinante peso, perché non rappresenta il passato dell’economia del Paese ma anche e soprattutto il futuro. Ed è per questo che noi giovani imprenditori, al fianco di ricercatori ed esperti, vogliamo immaginare il mondo di domani, e costruire così tutti assieme una nuova e importante visione di crescita».