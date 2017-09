Giovanissimi vandali sulla pista ciclabile pizzicati dai carabinieri

Hanno messo in atto una serie di vandalismi senza senso sulla pista ciclabile nella tarda serata di ieri, domenica, a Ferno. Per questo i militari della stazione Carabinieri di Lonate Pozzolo hanno denunciato per danneggiamento aggravato due giovanissimi studenti, incensurati, uno di Ferno ed uno di Cardano al Campo, 15 e 16 anni.

I due sono stati sorpresi dai militari di pattuglia in via Trento, a pochi metri dlla stazione ferroviaria Trenonord, lungo la pista ciclabile, mentre, senza alcuna ragione e scopo, danneggiavano alcuni cartelli stradali, sradicandoli dalla sede naturale e rendendoli inservibili.

Il danno al momento non è quantificato ma l’autorità giudiziaria minorile è stata informata dai carabineri.