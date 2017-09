Giù per la collina con le botti, il palio incanta tutti

Squadra che vince non si cambia e anche quest’anno il divertimento è stato il vero vincitore del Palio delle Botti luinese. Merito degli organizzatori e dei numerosi volontari che hanno saputo colorare con il loro entusiasmo ogni attimo della manifestazione: dal mattino, quando la corsa dei sacchi dei bambini ha decretato la griglia di partenza delle due batterie di botti, fino a tarda sera, quando il concerto dei Trenincorsa ha chiuso la giornata di festa.

Il Palio, giunto alla seconda edizione, ha origini antiche, come spiega il promotore Marco Carassini, del bar In Butega, sponsor dell'evento: «Il Palio delle Botti nasce nelle zone vinicole, dove si tengono queste gare dei maestri bottai. Anche nelle nostre terre, al di qua e al di là del confine, c'è una tradizione di viticoltori privati e, in onore di ciò, invece della solita "Festa della Vendemmia", abbiamo pensato a qualcosa di particolare».

Un’idea apprezzata dai luinesi e non solo: «Gli iscritti sono stati tanti, in numero leggermente inferiore rispetto allo scorso anno perché, ammettiamolo, la gara è fisicamente impegnativa, ma l’edizione 2017 festeggia la new entry di una squadra tutta al femminile, quella delle Motte». A salire sul gradino più alto del podio è stata la squadra “Ca’Donato e Case Nuove”, seguita da “Due Cossani” e “Pezze e Cesco”, ma la premiazione si è trasformata presto in una festa condivisa da tutte le squadre, dal pubblico e dai volontari.

Proprio l’entusiasmo contagioso dei volontari è stato fortemente elogiato dal vicesindaco Alessandro Casali, presente durante tutta la manifestazione: «E’ importante ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata di festa. Il Palio delle Botti chiude un’estate ricca di eventi per Luino, culminata nei concerti di Enrico Ruggeri e Omar Pedrini: quello di oggi è un bell’appuntamento per la frazione delle Motte, ma non solo, credo stia diventando un richiamo importante anche per le valli vicine. Non possiamo che elogiare il Gruppo Sportivo Mottese e il Bal (Borghi Alto Luinese) che hanno reso possibile tutto ciò: da parte dell’Amministrazione comunale c’è la volontà di valorizzare il loro impegno. Abbiamo infatti recentemente deciso di affidare la gestione del campo sportivo della frazione al Gruppo Sportivo Mottese e non più ad una società sportiva esterna: in questo modo la fruizione degli spazi condivisi sarà più semplice e diretta».

Arrivederci quindi all’edizione 2018 del Palio delle Botti perché, siamo certi, i luinesi non mancheranno all’appello: a fine giornata infatti, tra un brindisi ed uno sfottò, abbiamo ascoltato le diverse squadre pensare già alla prossima edizione, fra strategie sportive e idee fantasiose per il look.