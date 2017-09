Gli europarlamentari M5S e l’Europa “basata sul conflitto d’interesse”

Dieselgate, politica agricola comunitaria, i trattati di libero scambio Ceta e Ttip. Sono alcuni dei temi portati a Gallarate dagli europarlamentari del Movimento 5 Stelle, i milanesi Marco Valli ed Eleonora Evi e il padovano Marco Zullo.

Ospiti del gruppo Gallarate 5 Stelle in un incontro alla Cooperativa Arnatese, hanno toccato le varie «battaglie» in Europa del Movimento, al termine di una intensa giornata nel Novarese. «Siamo stati nel Novares a parlare con gli agricoltori alle prese con i problemi con i fondi della Pac, che vengono spesso bloccati dai problemi burocratici» spiega Marco Valli, che racconta come cerchino il dialogo sopratutto con gli agricoltori che sono «fuori dalle associazioni più grandi e politicizzate, che hanno interessi da difendere».

Sulla politica agricola europea Marco Zullo dice che «manca una visione lungo termine di cosa voglia fare sulla sovranità alimentare», che le regole a garanzia di qualità e sicurezza alimentare sono ancora rigide «ma che spesso vediamo scandali nel settore alimentare». «Noi vorremmo Pac con meno burocrazia, meno finanziamenti a pioggia che si usano per speculazione, più qualità». Tutto l’opposto – dicono – dello scenario che delineano invece i nuovi trattati di libero scambio, come il Ceta con il Canada o il (semicongelato) Ttip con gli Usa. «L’entrata in vigore di questi trattati comporterebbero danni molto forti per le produzioni europee e per la sicurezza dei consumatori, a causa dell’import a dazio zero e con standard qualitativi per i prodotti molto inferiori», aggiunge Eleonora Evi. Non può mancare anche l’interesse per il settore bancario, che è fonte di eterna polemica tra M5S, altre forze politiche, Unione Europea. «Oggi siamo in uno scenario in cui il risparmio dei cittadini è sotto pressione a causa delle nuove regole, come le norme sul bail-in» continua Valli. «Nei nostri incontri sul territorio cerchiamo anche di far capire meglio le regole introdotte».