Gli idrovolanti resteranno a terra per il Palio sestese, si vola a fine mese

Foto varie

I tanto attesi idrovolanti resteranno a terra per il Palio Sestese. Le condizioni meteo non si preannunciano buone e il Comitato del Palio Sestese, in accordo con l’associazione Idrovolo Sesto Calende si sono visti costretti a rimandare i decolli, per i quali erano già pervenute moltissime prenotazioni.

Ma niente paura: coloro che sognavano di sorvolare il Lago Maggiore e ammirare dall’alto la bellezza del nostro territorio non resteranno delusi. Un nuovo evento è in programma per la fine del mese e già il 30 settembre sarà possibile effettuare il volo prenotato. La manifestazione Nuove Ali sopra Sesto Calende – in calendario dal 23 al 30 settembre si concluderà proprio con i voli in idrovolante.

Il programma dell’evento è ricco e tutto incentrato sul grande sogno di Leonardo. Sabato 23 settembre alle 18 nella sala consiliare del Comune sarà inaugurata una mostra dei modelli storici Siai Marchetti, la gloriosa fabbrica di aerei che nei primi decenni del Novecento rappresentò una delle principali aziende aeronautiche italiane.

Alle 21 nella Sala Varalli del municipio sarà invece presentato un mediometraggio dal titolo “Con gli occhi pieni di cielo” diretto da Angelo Bianchi. Un progetto a cura del Comune di Cori e voluto dal Savoia Marchetti Historical Group. Sarà presente in sala il sindaco di Cori Mauro De Lillis.

Dal 24 al 30 settembre (negli orari: 17-19) si potrà visitare nella sala consiliare del comune una mostra di aeromodelli Siai. Il Parco Europa il 30 settembre sarà protagonista di un’altra avventura nel cielo: dalle ore 9 alle 18 ci sarà un evento storico: il ritorno degli idrovolanti sull’Idroscalo di S. Anna.

Nella stessa giornata e nel medesimo parco si svolgerà una dimostrazione e sessioni con simulatore di volo e una conferenza di Fabrizio Bovi e Flavio Barneschi su “Il Mondo dei Droni” e il futuro dei trasporti per pacchi e corrispondenza. A seguire la presentazione della Scuola di Volo Air Vergiate a cura di Claudio Tovaglieri e di una nuova realtà tutta sestese: l’associazione Idrovolo. Giuseppe Lapenta e Alessandro Deiana parleranno di “Idrovolo: passioni, professioni e associazioni”, illustrando il fine e i progetti futuri del neonato sodalizio. Dalle 10 alle 18 saranno effettuati i “voli introduttivi” sugli idrovolanti, inizialmente previsti durante la settima edizione del Paliosestese. Conclusione in bellezza con i voli sull’idrovolante, “fra acqua e cielo, tra storia e realtà”.

È proprio il desiderio di far rivivere sul Verbano le prime leggendarie imprese dei pionieri del volo che ha spinto alcuni sestesi a fondare l’associazione Idrovolo Sesto Calende. L’idea si basa su un grande sogno: restituire al Parco Europa, sede del vecchio Idroscalo dai primi anni del Novecento, la sua originaria vocazione aeronautica. Un luogo importante per la memoria collettiva, segno di un momento storico in cui Sesto Calende fu al centro dello sviluppo aeronautico italiano e internazionale.