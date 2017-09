Gli orari dello sportello dedicato al Piano della mobilità

Varese - primo giorno piano sosta

Il Comune di Varese informa che, a partire dall’11 settembre lo sportello InfoVaresesimuove sarà aperto il lunedì dalle 13.15 alle 18.00 (chiuso al mattino). Dal martedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.10 e il sabato dalle 8.15 alle 12.00.

In pratica lo sportello seguirà gli stessi orari degli uffici dell’Anagrafe, offrendo il servizio anche un pomeriggio alla settimana per andare incontro alle diverse esigenze dei cittadini.

Allo sportello di via Sacco 5 si potranno avere tutte le informazioni necessarie in merito al piano della mobilità entrato in vigore il 7 settembre 2017, e richiedere i permessi residente e quelli dedicati alle neomamme o gli abbonamenti dedicati ai pendolari e agli utenti frequenti.

Per avere informazioni sul nuovo piano della mobilità si può visitare anche il sito www.varesesimuove.it o contattare il numero verde 800350394 attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30 e il venerdì dalle 8:30 alle 12:00.