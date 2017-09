Gli studenti del Falcone premiati per il video contro lo spreco alimentare

Gallarate

C’è anche l’istituto Falcone di Gallarate tra i progetti premiati dal concorso “A qualcuno piace caldo”, che ha coinvolto oltre cento scuole italiane.



Il sistema alimentare di massa impatta negativamente sull’ambiente e sulla salute delle persone: oltre 800 milioni di persone soffrono la fame, gli stessi contadini, allevatori e pescatori che il cibo lo producono, mentre oltre un miliardo sono in sovrappeso (FAO).

CISV e Fondazione ACRA, con l’obiettivo di migliorare il senso critico e l’impegno attivo degli insegnanti e degli studenti in merito all’alimentazione sostenibile e al consumo consapevole, hanno dato vita al progetto EAThink in più di 100 scuole primarie e secondarie di tutta Italia.

Il progetto, tra le attività, ha previsto il concorso video A qualcuno piace giusto, realizzato con il patrocinio di Pubblicità Progresso: studenti e insegnanti attraverso video, testi e infografiche, hanno cercato di riassumere in 30 secondi un messaggio per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dello spreco alimentare, sostenibilità e consumo critico.

Una giuria di esperti ha valutato i video finalisti eleggendo i vincitori, che avranno l’occasione di vedere il proprio spot riprodotto professionalmente dalla casa di produzione Insolito Cinema e mandato in onda fino a dicembre sulle principali tv nazionali e locali, sui social e sui canali web video.

Due i premi principali: uno riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado e l’altro dedicato ai lavori prodotti dalle scuole secondarie di secondo grado. Il team di Eathink e Seminario Permanente Luigi Veronelli, associazione per la cultura degli alimenti che ha deciso di sostenere il progetto, hanno assegnato alcune menzioni speciali.

I vincitori del 1° premio per la sezione Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado sono gli studenti della Classe I C della Scuola Secondaria di Primo Grado “Molino Vecchio” di Gorgonzola (MI) con il video A qualcuno piace…troppo che affronta il tema dello spreco alimentare in modo efficace e divertente.

I vincitori del 1° premio per la sezione Scuole Secondarie di Secondo Grado sono gli studenti della Classe IV G del I.I.S. Einaudi di Ferrara con il video Per un pugno di soia che, richiamando alcune atmosfere dei film western all’italiana, mette in scena un duello fra l’uomo che consuma cibo sano e gli uomini da fast food.

Menzione speciale del team di Eathink il video No agli sprechi alimentari della Classe V BT del I.S. Falcone di Gallarate, che con poche immagini sono riusciti a trasmettere in modo chiaro i rischi e le conseguenze dello spreco alimentare.

Il progetto, sostenuto dalla Commissione Europea, si è svolto in contemporanea anche in Austria, Croazia, Cipro, Francia, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna, che hanno eletto il migliore spot EAThink2015 a livello europeo: il vincitore è stato il video francese L’Ardoise de Léo della scuola Lycée des Andaines in Normandia, a cui la giuria ha riconosciuto il merito di connettere in modo efficace il problema dell’acqua al contesto locale e globale. Premio, la diffusione non solo nazionale ma anche europea.

I video riprodotti da Insolito Cinema sono visibili ai seguenti link:

– A qualcuno piace…troppo qui qui

– Per un pugno di soia qui

– No agli sprechi alimentari qui

– L’Ardoise de Léo qui