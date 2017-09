Google e SEO

.

Google è molto più di un motore di ricerca: è divenuto ormai un punto di riferimento delle nostre vite, un canale per la ricerca di informazioni, notizie, prodotti e servizi al quale nessuno sarebbe più in grado di rinunciare.

Dovendo spiegare di che cosa si compone il mondo di Internet si possono menzionare alcune colonne portanti: tra queste la più importante è proprio il motore di ricerca della grande G, parallelamente alla medesima figurano i Social Network, Facebook su tutti, le più importanti realtà dell’e-commerce, come ad esempio Amazon, i vari siti web dedicati alla condivisione di video e poco altro ancora.

Come noto Google abbraccia tutto: siti web di ogni tipologia, pagine Social, filmati ed immagini, di conseguenza non stupisce il fatto che venga collocato al vertice della scala gerarchica che compone il mondo della rete.

Sull’importanza di Google nessuno può avere dei dubbi, dunque, di conseguenza il motore di ricerca merita di essere considerato con la massima attenzione anche per quel che riguarda il marketing.

L’importanza del posizionamento in Google

La potenza di Google è massima, dunque, e parallelamente a tale considerazione bisogna aver presente un altro aspetto: bisogna chiedersi come si comporta di norma il navigatore che effettua una ricerca in rete.

Se si cerca qualsiasi tipo di contenuto digitando una chiave di ricerca l’utente tende a visitare anzitutto i primi siti web che vengono proposti da Google.

Un comportamento del genere è d’altronde comprensibile, tuttavia va al di là del mero aspetto pratico: chi naviga visita i siti collocati nelle prime posizioni non solo per semplice comodità, ma anche perché ritiene che Google li abbia valutati più autorevoli, più attendibili.

Questa tendenza è confermata inequivocabilmente da svariate statistiche, le quali evidenziano come anche una sola posizione di differenza nella pagina di Google riesca ad implicare dei divari davvero molto consistenti in termini di visite.

Riuscire a conquistare le prime posizioni di Google, ovviamente per quel che riguarda le ricerche coerenti con i contenuti del sito web in questione, è dunque l’obiettivo primario per chiunque intende sfruttare al massimo Google dal punto di vista della visibilità e del marketing, e da questo punto di vista è determinante aver modo di affidarsi a un’agenzia SEO seria ed affidabile e che adotti tecniche sicure. Scopriamo subito di che cosa si tratta.

Cosa significa SEO

SEO è acronimo di Search Engine Optimization, ed è una sigla molto conosciuta agli esperti di Web Marketing.

Con il termine SEO si fa riferimento a tutte quelle attività che hanno come fine quello di migliorare il posizionamento in Google di un determinato sito web e di tutte le sue pagine, o comunque, in generale, di sfruttare al massimo il motore di ricerca per incrementare la visibilità e il numero di visitatori.

Le attività SEO possono riguardare qualsiasi tipo di sito web: senza dubbio ottimizzazioni di questo tipo sono destinate a rivelarsi cruciali per i siti web delle aziende, senza affatto escludere gli e-commerce, ma ovviamente le medesime riguardano anche siti di news, testate giornalistiche, siti a tema e qualsiasi altra risorsa online che voglia legittimamente incrementare la quantità di visite.

In cosa consistono le attività di SEO

Ma in che cosa consistono le attività SEO dal punto di vista pratico? Come si può ottenere un miglioramento relativo al posizionamento in Google?

In tanti si chiedono quale sia il segreto del mondo SEO, ma ovviamente non vi è nulla di oscuro: il posizionamento di un sito web e di tutte le sue pagine all’interno di un motore di ricerca può essere migliorato lavorando in modo scrupoloso e professionale su più aspetti.

A livello SEO dunque non esistono scorciatoie o trucchi che vengono gelosamente custoditi dagli esperti: per ottenere dei risultati apprezzabili bisogna curare con rigore diversi aspetti riguardanti il sito, ad esempio la sua struttura interna, i suoi contenuti, da intendersi sia come testi che come immagini, svariati aspetti tecnici e anche la cosiddetta ottimizzazione Off Site, ovvero quella che si concretizza esternamente rispetto al sito di interesse, ad esempio tramite la cosiddetta attività di Link Building.

In linea generale si può affermare senza esitazioni che per assicurarsi un buon risultato a livello SEO è fondamentale costruire un sito web di qualità, anche in considerazione del fatto che, a livello tecnico, i parametri di valutazione dei siti web da parte di Google si modificano continuamente.

Quando si parla di agenzie SEO si fa dunque riferimento a tutte quelle aziende che offrono questo tipo di ottimizzazioni, e che hanno dunque tutte le conoscenze necessarie per migliorare il posizionamento del sito Internet del loro cliente garantendogli un ritorno in termini di visibilità, di immagine, di business.

Google, uno strumento in continua evoluzione

Google dunque fa sempre più parte della nostra vita: il suo livello di diffusione è massimo e sta crescendo ulteriormente grazie al sempre più massiccio utilizzo di dispositivi di connessione di tipo Mobile, quindi smartphone, tablet e altro ancora.

Alla luce di questo dunque anche le attività di Marketing e di comunicazione riservano un’attenzione sempre maggiore al colosso dei motori di ricerca, il quale a sua volta non è affatto uno strumento statico, al contrario è in costante evoluzione.

Da questo punto di vista è emblematico Google Trends, uno strumento gestito direttamente dal motore di ricerca che consente a chiunque di poter scoprire quali sono i principali trend relativi alle ricerche che vengono effettuate da parte degli utenti di tutto il mondo.

Google Trends è molto semplice e intuitivo nel suo utilizzo, e per utilizzarlo non bisogna fare altro che collegarsi al seguente link: https://trends.google.it/trends/.