Gran Fondo Tre Valli, la viabilità a Luino

Domenica 1° ottobre 2017 si invitano i cittadini a non utilizzare le automobili e ogni altro mezzo di trasporto se non in caso di estrema necessita’.

Comincia così lanota del comune di Luino che specifica come comportarsi in merito alla grande gara ciclistica di domenica prossima.

LUINO - Durante la mattinata transitera’ da Luino la competizione ciclistica denominata 2^ GRAN FONDO”che, nonostante vada ad interessare solo marginalmente il territorio comunale, comporterà la chiusura tra le ore. 9.15 e 13.30 di tutti gli accessi alla Città di Luino, tra la rotonda dei Martiri della Gera a Voldomino sino a tutto il confine con il Comune di Germignaga, compresa la strada del lungolago in direzione Porto Valtravaglia – Laveno. In questo arco temporale il transito per Varese e per Milano sarà possibile soltanto percorrendo la strada provinciale che da Creva porta a Cremenaga, Lavena Ponte Tresa, Porto Ceresio, fermo restando che, anche su questo tratto, il traffico potrà essere intenso e rallentato soprattutto nel Comune di Porto Ceresio interessato dal passaggio dei corridori all’iniziativa della gara.

La competizione giungerà a Luino alle ore 9,45 proveniente dal Comune di Montegrino, percorrendo Via Copelli – Rotonda Martiri della Gera – Via Gorizia – Rotonda Mondiscia – in direzione del Comune di Germignaga.

I COMUNI INTERESSATI -Per dare alla cittadinanza una informazione completa, si riportano di seguito le località interessate dalla chiusura delle strade – partendo dalla Città di Varese alle ore 8,30 (chiusura dell’accesso alla Città di Varese dalle ore 7,00) – la gara ciclistica attraverserà i comuni di Induno Olona – Valganna – Cuasso al Monte – Porto Ceresio – Brusimpiano – Marchirolo – Cugliate fabiasco – Montegrino – Grantola – Mesenzana – Germigana – Brezzo di Bedero – Porto Valtravaglia – Castelveccana – Brissago – Ferrera – Rancio Valcuvia – Brinzio – Azzio – Gemonio – Caravate – Sangiano – Monvalle – Besozzo – Brebbia – Malgesso – Gavirate – termine gara ciclistica nella Città di Varese alle ore 16,30 circa.I mezzi di soccorso e di emergenza potranno comunque transitare.

Per tutti coloro che intendono partecipare alla Messa celebrata al Sacrario dei Martiri della Gera, il ritrovo è fissato alle ore 11,00 presso il parcheggio del cimitero di Voldomino in Via Gorizia. Da questo luogo partirà e farà ritorno il servizio navetta.