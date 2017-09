Granfondo: le strade chiuse sabato e domenica

Granfondo Tre Valli Varesine 2016

La parte alta della provincia di Varese ospita – nelle giornate di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, la 2a edizione della Granfondo Tre Valli Varesine. Al sabato si disputa la prova a cronometro (tra l’Ippodromo di Varese e la Valganna) mentre domenica ci sarà la grande prova in linea che attraverserà una lunga serie di Comuni. Ecco dunque le segnalazioni sulle chiusure delle strade – comune per comune – in occasione delle corse amatoriali.

Quando saranno disponibili e ufficiali, comunicheremo anche gli orari delle chiusure per la 97a Tre Valli Varesine per professionisti di martedì 3 ottobre.

LE CHIUSURE DI SABATO 30

VARESE

Dalle 13:00 alle 18:00

ANDATA

Largo Martiri della Libertà (Ippodromo) PARTENZA – Continua in Via F. Albani – Destra in Via Galileo Ferraris – Sinistra in Via Enrico Butti – Sinistra in Viale Valganna – Rotatoria a destra in SS (Viadotto Valganna – Tang. Est di Varese) – Continua in SS (Viadotto Valganna – Tang. Est di Varese) – Rotatoria per ritornare in SS (Viadotto Valganna – Tang. Est di Varese) – Continua in SS (Viadotto Valganna – Tang. Est di Varese) – Rotatoria destra in SS233 Viale Valganna

RITORNO

Viale Valganna SS233 – Rotatoria diritto continua in Viale Valganna SS233 – Destra in Via Galileo Ferraris – Prestare attenzione a dossi in Via Galileo Ferraris – Destra in Via F. Albani – Continua in Via Albani – Largo Martiri della Libertà (Ippodromo) ARRIVO

INDUNO OLONA

Dalle 13:00 alle 18:00

ANDATA

Continua SS233 Viale Valganna – Prosegue in Via Olona – Sinistra al bivio per Via Tabacchi – Prosegue SS233 – Inizio Galleria Grotte Valganna – Fine Galleria Grotte Valganna – Prosegue SS233 – Inizio Galleria Bregazzana – Fine Galleria Bregazzana – Prosegue SS233

RITORNO

Prosegue SS233 – Inizio Galleria Bregazzana – Fine Galleria Bregazzana – Prosegue SS233 – Inizio Galleria Grotte Valganna primo tratto – Fine Galleria Grotte Valganna primo tratto – Prosegue SS233 – Inizio Galleria Grotte Valganna secondo tratto – Fine Galleria Grotte Valganna secondo tratto – Prosegue SS233 Viale Valganna – Tenere la destra in Viale Valganna SS233

VALGANNA

Dalle 13:00 alle 18:00

Prosegue SS233 – Inversione marcia prima di rotatoria Ganna – Prosegue SS233

LE CHIUSURE DI DOMENICA 1

VARESE

Dalle 08:30 alle 09:51

Via Luigi Sacco PARTENZA – Via Walter Marcobi – Rotatoria Piazza Monte Grappa – Via Walter Marcobi – Destra in Via Carlo Giuseppe Veratti – Diritto in Viale Padre G. B. Aguggiari – Destra in Viale Ippodromo – Rotatoria Piazzale Valganna a sinistra continua Viale Valganna – Rotatoria di Viale Valganna prosegue diritto

Dalle 11:00 alle 16.10

continua SP1 (Via Lungolago di Calcinate) – Rotatoria diritto (Calcinate) continua SP1 – Rotatoria Schiranna a sinistra in Via Vigevano – Prosegue diritto in Via Giovanni Macchi – Prosegue diritto (via Giuseppe Dezza) – Prosegue sulla destra Via Maestri del Lavoro – Prosegue Via Francesco Daverio – Rotatoria Casbeno (Coop) a destra – Rotatoria Largo G. Talamoni a sinistra in Via Filippo Corridoni – A destra in Via Evaristo Trentini – Continua Via Luigi Ghiringhelli – Rotatoria Piazza della Libertà diritto in Via 25 Aprile – Rotatoria a destra in Via Sanvito Silvestro – Diritto in Via Sacco – ARRIVO

INDUNO OLONA

Dalle 8:36 alle 10:00

Viale Valganna SS233 – Destra continua su Via Valganna SS233 – Inizio galleria in SS233 – Fine galleria prosegue in SS233 – Inizio galleria in SS233 – Fine galleria prosegue in SS233

VALGANNA

Dalle 8:43 alle 10:17

continua in SS233 – Continua in Via Roma SS233 – Rotatoria di Ganna prosegue diritto – Continua in Via Statale SS233 – Destra SP29 (salita Alpe del Tedesco)

CUASSO AL MONTE

Dalle 8:56 alle 10:58

Passo Alpe del Tedesco – Continua SP29 (discesa impegnativa) – A destra Via al Deserto SP29 – Continua su SP29 (Fraz. Cavagnano) – Continua su SP29 (CUASSO AL MONTE) – Continua su SP29 Via Garibaldi (Fraz. Borgnana) – Curva impegnativa a sinistra – Destra alla rotatoria continua su SP29 – A sinistra in Via Madonna SP29dir (Cuasso al Piano) – Prestare attenzione a serie di dossi

PORTO CERESIO

Dalle 9:13 alle 11:04

Continua in Via Cuasso SP29dir – Continua diritto in Via Cantine SP61 – Continua diritto in Via Casamora SP61

BRUSIMPIANO

Dalle 9:17 alle 11:29

Continua in Via Varese SP61 – Continua in Viale Ernesto Thomas SP61 – A sinistra Via Bagattini SP41 (inizio salita Ardena) – Via Franco Ferrari SP41 – Via Santuario SP41 (Santuario Ardena) – Prosegue SP41 a destra Via Ardena

MARCHIROLO

Dalle 9:32 alle 11:41

Sinistra in Via Statale SS233 – Rotonda diritto continua SS233

CUGLIATE FABIASCO

Dalle 9:35 alle 11:49

Continua SS233 – Destra in Via Torino SP23 – Continua tenendo la sinistra SP23 (Via Edmondo de Amicis) – Sinistra continua SP23 in Via Patrioti – Sinistra al bivio SP23 (Via Ing. Righini) – attenzione strettoie

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

Dalle 9:40 alle 12:13

Via dei Fabi – A sinistra proseguire in Via dei Fabi – SCELTA

PERCORSO GRAN FONDO oppure MEDIO FONDO effettuata nell’immissione in Via Risorgimento SP23dir

Tratto solo MEDIO FONDO: A sinistra in Via Risorgimento SP23dir (Bosco Valtravaglia) – Prosegue SP23dir (Via Bosco)

Tratto solo GRAN FONDO: A destra in Via Risorgimento SP23dir (Bosco Valtravaglia) – Prosegue in Via Vittorio Veneto (Montegrino Valtravaglia) – Prosegue in Via Verbano SP23 – Discesa impegnativa – Sinistra al bivio direzione Luino in Via Elvio Copelli

GRANTOLA

Dalle 09:48 alle 12:10

Tratto solo MEDIO FONDO: Prosegue SP23dir (Via Bosco) – Prosegue SP23dir (Via R. Beverina) – Destra Via P. Mignani SP43

MESENZANA

Dalle 09:50 alle 12:12

Tratto solo MEDIO FONDO: Rotatoria a sinistra continua in SS394

Dalle 10:29 alle 13:29

Tratto solo GRAN FONDO:

prosegue in Via Ramelli SP43 – Continua SP43 (Via Armando Diaz) – Rotatoria a destra continua in SS394

LUINO

Dalle 09:53 alle 12:24

Tratto solo GRAN FONDO: Rotatoria a sinistra (rotatoria Martiri della Gera) – Prosegue in Via Gorizia – Rotatoria destra in Via Ponte Bricco (rotatoria Mondiscia) – Diritto alle rotatorie per tenere Via Ponte Bricco – Destra alla rotatoria SS394 per proseguire in SS394

GERMIGNAGA

Dalle 09:56 alle 12:26

Tratto solo GRAN FONDO: Destra in SS394 (Via Stehli, poi Via F. Huber) – Rotatoria diritto SP69 (Via G. Mameli) direz Porto Valtravaglia

BREZZO DI BEDERO

Dalle 09:59 alle 12:33

Tratto solo GRAN FONDO: continua SP69 – Galleria breve continua SP69

Dalle 10:18 alle 13:11

Tratto solo GRAN FONDO: continua SP31 (Via A. Manzoni) – Destra in SP43 (direzione Roggiano) – Sinistra al bivio prosegue SP43 direzione Villaggio Olandese – Prestare attenzione discesa impegnativa, segue ponte stretto

PORTO VALTRAVAGLIA

Dalle 10:03 alle 12:37

Tratto solo GRAN FONDO: continua SP69

Dalle 10:13 alle 13:04

Tratto solo GRAN FONDO: continua SP31 (Via Mediavalle) Muceno – Continua SP31 (Via Cristoforo Colombo) – Prestare attenzione nel tratto con semaforo – Continua SP31 (Via 20 settembre)

CASTELVECCANA

Dalle 10:09 alle 12:55

Tratto solo GRAN FONDO: continua SP69 (Via Guglielmo Marconi) – Sinistra in Via Galileo Galilei SP31 – Continua SP31 (Via alla Campagna) – Continua SP31 (Via per Domo)

BRISSAGO VALTRAVAGLIA

Dalle 10:24 alle 13:25

Tratto solo GRAN FONDO: continua SP43 in Via Gaggio – Diritto in Via Dante Alighieri (Roggiano) attenzione strettoria – Continua SP43dir (Via Dante Alighieri) – Inizio discesa impegnativa – Continua SP43dir (Via Albostro) – Destra in SS394

RICONGIUNGIMENTO PERCORSI IN SS394

CASSANO VALCUVIA

Dalle 9:51 alle 13:35

continua SS394

FERRERA DI VARESE

Dalle 09:53 alle 13:44

Rotatoria a sinistra in SP30 – Destra in Via Linate – Prosegue diritto in Via Tre Strade

MASCIAGO PRIMO

Dalle 09:56 alle 13:46

destra in Via per Ferrera

RANCIO VALCUVIA

Dalle 09:57 alle 13:59

prosegue Via per Ferrera – Tenere destra in Via Valganna SP11 – Sinistra in Via Roma SP62 – Tenere destra per restare in SP62 (incrocio per Bedero)

BRINZIO

Dalle 10:04 alle 14:07

Madonnina protettrice dei Ciclisti – Prosegue SP62 (Via Guglielmo Marconi) – Destra Viale Monte Rosa SP45

CASTELLO CABIAGLIO

Dalle 10:13 alle 14:17

Prosegue SP45

ORINO

Dalle 10:17 alle 14:30

Prosegue SP45 tenendo la sinistra (Via Europa) – Tenere la destra per proseguire su SP45 (Viale Luigi Cadorna)

AZZIO

Dalle 10:20 alle 14:32

prosegue SP45 (Viale Luigi Cadorna) – Sinistra per continuare in SP45 (Viale V. Veneto)

GEMONIO

Dalle 10:22 alle 14:45

prosegue SP45 – Tornanti in discesa SP45 – Rotatoria a destra (ponte ferrovia) in Via G. Verdi SS394 – Prosegue diritto SS394 – Rotatoria sinistra in SP32var (Via XX Settembre)

CARAVATE

Dalle 10:28 alle 14:47

Rotatoria diritto SP32dir1 (Via XX Settembre) – Prosegue SP32dir1 (Via XXV Aprile)

SANGIANO

Dalle 10:32 alle 14:59

prosegue SP32dir1 (Via 4 Novembre) – Sinistra in Via Cristoforo Colombo – Sinistra in Via Goffredo Mameli – Proseguire in Via Giuseppe Garibaldi – Sinistra in Via Luigi Cadorna – Sinistra in Via Armando Diaz

MONVALLE

Dalle 10:35 alle 15:04

prosegue SP32 (Via A. Volta) – Prosegue SP32 Via 4 Novembre – Prosegue SP32 (Via Rimembranze, Via Galileo Ferraris)

BESOZZO

Dalle 10:35 alle 15:00

prosegue SP32 (Via Massino)

BREBBIA

Dalle 10:40alle 15:16

prosegue SP32 (Via Monte Nero) – A sinistra prosegue SP32 (Via Giuseppe Mazzini) – Diritto al semaforo prosegue SP32 Via Giuseppe Garibaldi – Rotonda diritto continua SP32 – Sinistra in Via del Ponticello

MALGESSO

Dalle 10:45 alle 15:24

Continua diritto Viale Industria – Continua Via Piave (Sovrappasso SS629) – Destra per Via Roma (Sovrappasso Ferrovia) – Sinistra in Via Rimembranze – Destra in Via Varese SP35

BARDELLO

Dalle 10:50 alle 15:32

Continua diritto Via Masaccio SP35 – A sinistra prosegue Via Masaccio SP23dir – Sinistra in Via Giovanni Pascoli – Destra in Via Giacomo Matteotti – Destra in Via Piave – Sinistra all’incrocio in Via Roma SP18 – Prosegue Via Quaglia SP18 – Rotatoria diritto in SP50 per Gavirate

GAVIRATE

Dalle 10:52 alle 15:46

Rotatoria diritto (Centro Comm.) prosegue SP50 – Rotatoria a sinistra per immettersi in SP1 – Rotatoria diritto (Farmacia Lago) prosegue SP1 (Via al Chiostro) – Rotatoria diritto (Oltrona al lago) prosegue SP1 (Via C. Rovera) – Rotatoria diritto prosegue SP1 (Via Calcinate)