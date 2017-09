Granfondo Tre Valli Varesine, c’è il via libera

Foto varie

Grazie alla mediazione del Prefetto di Varese Giorgio Zanzi, questa mattina si è trovato l’accordo con gli otto comuni dell’alto varesotto che avevano espresso parere contrario al passaggio della 2° Granfondo Tre Valli Varesine.

Gli organizzatori confermano che la gara si svolgerà secondo il programma i percorsi definiti: sabato 30 settembre la Cronometro e domenica 1° ottobre la Gran e Medio Fondo. Già iscritte più di 2.200 persone di 29 nazionalità, di cui 430 provenienti dall’estero.

“E’ stato importantissimo parlarsi seduti intorno ad un tavolo per trovare un accordo per lo svolgimento della Gran Fondo Tre Valli Varesine – Afferma Renzo Oldani Presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda – Un tavolo tecnico di altissimo profilo che avevo visto solo in occasione dei Mondiali Varese 2008 e per questo devo ringraziare in primis il Prefetto di Varese Giorgio Zanzi, il Questore di Varese Giovanni Pepè e tutte le Forze dell’Ordine presenti».

«Abbiamo accolto le richieste dei Sindaci – spiega Oldani - che avevano espresso in precedenza un diniego al passaggio della gara. Apporteremo accorgimenti tecnici, indicati per ridurre il tempo di chiusura delle strade, e soprattutto garantiremo una ancora più peculiare copertura di volontari nei passaggi più critici che ci hanno segnalato. Grazie alla collaborazione dei Comuni e alle forze dell’Ordine la nostra gara avrà ancora maggiori garanzie sotto l’aspetto della sicurezza. Il Vertice di questa mattina è stata anche l’occasione di far vedere da vicino l’imponente macchina organizzativa che sta lavorando da mesi agli eventi internazionali di ciclismo a Varese. Eventi con un grande indotto economico e forte ritorno di immagine per il territorio e fondamentale strumento di promozione del ciclismo non solo professionistico ma soprattutto amatoriale e cicloturistico portatore di una cultura volta al benessere e anche alla mobilità sostenibile».