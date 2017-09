Granfondo Tre Valli verso i 2.500 partecipanti

Granfondo Tre Valli Varesine 2016

A pochi giorni dal via proseguono a pieno ritmo le iscrizioni alla 2a edizione della Granfondo Tre Valli Varesine, la gara per non professionisti organizzata dalla SC Binda come antipasto della grande classica del ciclismo nostrano.

I numeri diffusi dall’organizzazione sono di grande impatto: a giovedì mattina sono quasi 2.500 gli iscritti e oltre un quinto di loro proviene dall’estero. Le adesioni proseguiranno sino a prima della partenza e quindi sono destinate a crescere ancora Fino a ora sono ben 31 le nazioni rappresentate, un risultato possibile anche per il fatto che la Granfondo è considerata prova ufficiale per qualificarsi al Mondiale UCI di categoria del 2018, in programma proprio a Varese. Oltre mille i pernottamenti già prenotati sul territorio a conferma di quanto sia stato utile il lavoro svolto da Varese Sport Commission, Federalberghi Varese e della segreteria alberghiera di Varese Convention&Visitors Bureau.

Sulle gare in programma sabato 30 (cronometro) e domenica 1 (in linea) vigilerà un imponente apparato di accoglienza e sicurezza.

Saranno impegnati 4 centri mobili di rianimazione ognuno con medico rianimatore, 1 centro mobile con medico al bivio tra i percorsi del Medio e Gran Fondo, un auto e una moto medica e una squadra di medici a piedi a presidio dell’arrivo. In occasione della crono invece, saranno presenti 8 soccorritori AREU, 2 medici rianimatori e 3 infermieri specializzati.

Sul tracciato saranno dislocati circa 150 volontari coordinati dalla “Binda” oltre agli agenti delle Forze dell’Ordine. La società organizzatrice ha inoltre realizzato una sala di coordinamento che si occuperà di monitorare tutti i presìdi presenti lungo il percorso.

A livello di accoglienza agiranno invece i Tourist Angels, ragazzi delle scuole superiori che si mettono a disposizione per consigliare corridori, famigliari e tifosi attraverso gli info point.

IN SELLA CON VARESENEWS

Nel frattempo si è concluso il gioco che il nostro giornale ha lanciato nei giorni scorsi, con in palio l’iscrizione gratuita alla Granfondo.

Ecco i nomi dei dieci lettori più rapidi tra quelli che hanno risposto correttamente alle cinque domande poste da VareseNews: per loro la possibilità di pedalare in gruppo domenica 1 ottobre.

Davide De Gaspari, Francesco Oieni, Matteo Canil, Matteo Gandini, Salvatore Zuccarello, Stefano Pozzi, Roberto Odorizzi, Valeriano Cunati e Stefano Alfieri: riceveranno un codice personale da inserire al momento dell’iscrizione.

Domande e risposte esatte

In quale anno la Tre Valli Varesine si disputò con partenza e arrivo a Malnate?

1997. (Vinse Roberto Caruso)

Al mondiale di Varese 2008 ci furono due medaglie d’oro italiane. La più famosa è quella di Alessandro Ballan: chi fu l’altro azzurro in maglia iridata?

Adriano Malori (cronometro individuale under 23)

Chi fu il primo corridore a vincere almeno due volte (anche non consecutive) la Tre Valli Varesine?

Domenico Piemontesi (nel 1922 e nel 1932)

Alfredo Binda, da giovane, si trasferì in una città straniera per lavorare e lì iniziò a vincere nel ciclismo? Qual è questa località?

Nizza

A Varese sono stati assegnati tre campionati del mondo di ciclismo su strada. Due – nel 1951 e nel 2008 – sono stati disputati, il terzo no. In quale anno si sarebbe dovuto correre?

Nel 1939