“Grazie a chi si è impegnato senza troppe chiacchiere”

Trovato un accordo tra Provincia di Varese e Comune di Busto Arsizio, il consigliere comunale del PD Massimo Brugnone esprime il suo favore per l’esito delle trattative:

«Voglio ringraziare il Presidente della Provincia di Varese Gunnar Vincenzi e gli Assessori provinciali Carmelo Lauricella e Valerio Mariani per il lavoro silente e proficuo svolto in questi giorni. Lavoro che ha portato a concordare con il Sindaco e la dirigenza scolastica un piano di intervento per i problemi della sede distaccata.

Li ringrazio perché in una settimana in cui da diversi esponenti del centrodestra, cittadino e provinciali, tutti i giorni sono piovuti attacchi sui media (l’ultimo anche oggi in cui un esponente di “Busto Grande” ci ha accusati di aver “dormito”), questi tre Politici, questi tre Amministratori locali hanno badato poco alle chiacchiere e si sono messi al lavoro per analizzare la problematica, convocare un tavolo con gli interlocutori di riferimento e risolvere il problema.

E’ stato abbastanza triste vedere praticamente tutti i rappresentanti dei diversi partiti di centro destra concentrarsi tutti i giorni ad attaccare il PD invece di portare (anche all’opinione pubblica se volevano) soluzioni alternative o muoversi per risolvere il problema. Ancora più triste vederli mettere la propria visibilità al primo posto rispetto alla sicurezza dei nostri studenti (ricordo che stiamo parlando comunque dell’agibilità delle aule scolastiche. Avete presente quelle notizie che si sentono in tv del tipo “ragazzi morti perché facevano lezione in aule non agibili”? Ecco questo).

Grazie quindi di nuovo a chi ha saputo farsi scivolare addosso questi attacchi subdoli, ha rinunciato in questi giorni a quell’attimo di facile notorietà e ha lavorato silenziosamente per costruire una strada che metta al primo posto il futuro dei nostri ragazzi. Avanti così, con #massimoimpegno»