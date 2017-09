Grazie alla Pro Loco e a Eolo attivata la terza webcam a Monvalle

Dovete fare il weekend sul lago? Volete organizzare la grigliata mentre siete ancora lontani dal lavoro? Da oggi diventa più facile verificare prima le condizioni meteo, o anche solo godersi il panorama in tempo reale.La Pro Loco di Monvalle ha infatti attivato in questi giorni una nuova webcam, che in realtà è la terza presente in paese.

La Pro Loco, con il supporto tecnico/logistico di provider varesino Eolo, ha installato la nuova webcam sulla collina di Ronco. È una camera modello Atlantis Land net, che consente di riprendere Monvalle dall’alto con foto catturate dal flusso video ogni 30 minuti. Il punto di ripresa si trova a 40 metri da terra da terra e a 290 metri sul livello del mare.

La trasmissione delle immagini è garantita da una connessione ad alta velocità Eolo Ufficio 30 con download fino a 30Mb/s e upload fino a 3 Mb/s e IP Statico, donata dall’azienda varesina. «L’installazione è avvenuta con la collaborazione di Marcello Lanza della Videosuono che donandoci la sua manodopera ha reso possibile l’installazione della webcam sopra Monvalle» spiega Antonio Rossi, presidente della Pro Loco del paese.

«I volontari della Pro Loco sono fieri di queste collaborazioni e felici di potere far visionare le immagini trasmesse, che hanno importanza dal punto di vista paesaggistico, metereologico o semplicemente nostalgico, quando si è lontani da casa e si ha voglia di vedere i luoghi dove si vive tutti i giorni» continua Rossi.

Come fare? «Semplice: attraverso il sito www.prolocomonvalle.org cliccando su uno dei tre link!

Webcam a parte, la Pro Loco monvallese è molto tecnologica e social: le attività si possono seguire anche su facebook, youtube e instagram.