Green city Milano, terza edizione dal 22 al 24 settembre

Oltre 500 appuntamenti, più di 130 organizzatori, un’intera città in festa. Dal 22 al 24 settembre torna Green City Milano, il grande appuntamento animato da tutti coloro che ogni giorno con impegno e passione collaborano a valorizzare il patrimonio verde cittadino. Un evento diffuso, organizzato da MIAMI s.c. a. r.l., dove le piazze, i cortili, gli orti, i giardini condivisi diventano lo scenario ideale di una festa aperta a tutti i milanesi che vogliono scoprire o riscoprire la natura in città. Un lungo weekend reso possibile dai tantissimi soggetti pubblici e privati che, sempre più numerosi, collaborano a rendere più bella e verde Milano.

Protagoniste di questa terza edizione di Green City Milano saranno le periferie, che si animeranno con eventi e momenti di condivisione per tutto il quartiere: da Lambrate, che festeggerà l’inaugurazione della nuova piazza di Viale delle Rimembranze di Lambrate, riqualificata e diventata un nuovo luogo di socialità, al Giambellino che saluterà l’inizio dei lavori per il nuovo giardino condiviso a cura di Retake, passando per Rogoredo, che vedrà finalmente avviarsi il recupero del “boschetto della droga” con una giornata di pulizie e festa con Legambiente e Italia Nostra.

A inaugurare la tre giorni sarà, giovedì 21 settembre alle 17 alla Palazzina Liberty, “Green City Milano incontra l’Europa”, un’occasione di confronto tra le esperienze di gestione del verde con i rappresentanti delle amministrazioni di Mosca e Lione, che hanno affrontato in modo innovativo e con programmi di lungo periodo le complesse tematiche relative al paesaggio urbano nei cambiamenti sociali e urbanistici della contemporaneità. Durante l’evento, realizzato con la collaborazione di Paysage, Fiskars distribuirà 150 kit da giardinaggio ai partecipanti. La serata si concluderà con il concerto, a cura di Zack Goodman, della soprano inglese Susan Daniel che nel 2006 donò a Piazza Scala le rose a lei dedicate che tutt’oggi decorano le aiuole attorno alla statua di Leonardo Da Vinci.

Venerdì 22 Green City Milano prende il via ufficialmente all’Acquario Civico: nella mattinata con un convegno promosso da AIAPP Lombardia e Green City Italia sulle best practice e i modelli virtuosi di gestione del verde, nel pomeriggio con un workshop aperto alla partecipazione pubblica durante il quale, attraverso tre tavoli di lavoro, si approfondiranno i diversi aspetti che andranno a disegnare il paesaggio urbano della grande Milano nel prossimo decennio, dalla manutenzione alla progettazione, dal recupero di aree dismesse alla condivisione degli spazi.

Oltre 500 saranno poi le iniziative organizzate in tutta la città.

Sabato

Alle 10,30 in via Ferrante Aporti verrà posata la targa che attesta l’adozione e la cura dello storico glicine da parte dell’associazione FAS (Ferrante Aporti Sammartini) e Legambiente.

Alle 11.30 verrà inaugurata la nuova piazza di Viale delle Rimembranze di Lambrate, che dopo anni di abbandono è stata riqualificata e restituita alla fruizione pubblica con nuove aree verdi, pavimentazione, panche, tavoli, ping pong, campo da pentanque e aree ortive.

Alle 14.30 in via Giambellino 125, Retake Milano insieme a Legambiente, i volontari dell’Associazione Compagnia dell’Anello di via dei Missaglia organizzano la ripulitura dell’area verde trasformata, insieme ai bambini della scuola primaria Nazario Sauro, un Giardino Condiviso fruibile.

Alle 15, in viale Ortles, Beni Stabili, sponsor di Green City Milano, apre le porte del cantiere Symbiosis per permettere a tutti i milanesi di scoprire il nuovo business district milanese che riqualificherà la storica area industriale a sud di Porta Romana.

Domenica

Dalle 9 al boschetto di Rogoredo in via Fabio Massimo arriva “Puliamo il Mondo”, la grande campagna nazionale di volontariato ambientale promossa da Legambiente e giunta quest’anno alla 25esima edizione: Italia Nostra, Legambiente e tutti i cittadini e associazioni che lo vorranno daranno vita a una mattinata di pulizia dell’area verde che grazie al lavoro di Italia Nostra nei prossimi anni diventerà sicura e fruibile. I partecipanti potranno portare del cibo per festeggiare con un pic nic il primo passo verso la riappropriazione del territorio.

Dalla mattina alla sera si festeggia l’undicesima edizione del Festival della Biodiversità a cura di Parco Nord Milano con percorsi esperenziali, appuntamenti teatrali itineranti e iniziative musicali a contatto con gli elementi naturali paesaggistici. Gli eventi per grandi e piccoli declinano il tema del turismo sostenibile in armonia con l’Anno Internazionale proclamato dall’ONU e animeranno l’area nord di Milano per tutto il weekend, con appuntamenti tra la Cascina Centro Parco Nord, l’orto del Comune di Niguarda, Villa Lonati, il Museo Botanico Aurelia Josz e il Museo Interattivo del Cinema (programma completo su festivalbiodiversita.it)

Dalle 15 la Fondazione Riccardo Catella organizza “Seminiamo Insieme!”. I milanesi potranno partecipare alla semina dei parchi fioriti e collaborare alla realizzazione della Biblioteca degli Alberi, il polmone verde di Porta Nuova progettato dallo studio Inside Outside|Petra Blaisse.

La lista degli eventi del weekend è ricca in tutti i Municipi della città. Syngenta, sponsor tecnico di Green City Milano, promuove l’iniziativa “La Natura entra in Città – fai fiorire Milano”, distribuendo 2.000 cartoline ecologiche con seme di Tagete nano e lanciando un contest fotografico per lo scatto più bello della piantina in fiore (le foto andranno pubblicate su Instagram con #greencitymilano e quella che riceverà più “Like” sarà proclamata vincitrice durante la presentazione primaverile della prossima edizione di Green City Milano – tutte le istruzioni del concorso sul sito www.greencitymilano.it ).

Lifegate in collaborazione con il Consorzio Est Ticino Villoresi metterà a dimora alcuni alberi presso l’ Alzaia del Naviglio Grande, all’inizio della pista ciclopedonale (di fronte a Piazzale Negrelli) nell’ambito del progetto “Km Verde” . IoDonna con CityLife e Orticola Lombardia, animeranno gli Orti Fioriti di City Life di viale Berengario con una serie di attività.

E poi ancora, l’inaugurazione del grande giardino condiviso di via San Faustino, una giornata di condivisione aperta a tutte le età, con letture, sport e pic nic. In molti altri giardini condivisi le giornate saranno ricche di iniziative e di feste per grandi e bambini, da via Guglielmo Pepe, agli orti di via Padova, ai Giardini in Transito Lea Garofalo, al Giardino Scaldasole, al Giardino Nascosto del Comitato Ponti e in tanti altri spazi che i cittadini hanno ridato con il loro impegno alla città.

Gli sportivi potranno partecipare alla lezione gratuita di yoga al Teatro Burri, immersi nel Parco Sempione a cura di Wami/Spera Yoga , o alla lezione di baseball al Park Field Forlanini a cura di ARES MilanoBaseball. E l’attività sportiva è abbinata alla cultura grazie al “Green Bike tour” alla scoperta di dimore e giardini milanesi, a cura delle Case Museo di Milano, in collaborazione con il gruppo giovani e l’Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli, il gruppo giovani “Speechati” dell’ Associazione Amici del Museo Bagatti Valsecchi e della Fondazione Adolfo Pini – Storie Milanesi. Si pedala anche da Citylife a Parco Trenno con sosta al Cimitero Britannico e all’Orto di Cascina Bellaria grazie all’iniziativa organizzata da FIAB CICLOBBY in collaborazione con Cascina Bellaria, che a conclusione del tour prevede anche un lavoro collettivo per ampliare l’aiuola adottata nel 2016.

Per i più piccoli la Cooperativa Sociale Tempo per l’Infanzia organizza alla Fattoria del Parco Trotter l’evento “Fattoria Sostenibile”: bimbi e ragazzi potranno approcciare, in modo ludico, creativo e partecipativo, alcune problematiche ecologiche e sociali legate a tre grandi tematiche: mangio, bevo e abito. Laboratori per bambini sono previsti anche alla Cascina Cuccagna, all’Healding Garden del Presidio Ospidaliero San Carlo, e alla Santeria di via Paladini, mentre la Società Trenno Milano aprirà le porte dell’impianto dell’Ippodromo di San Siro per un tour gratuito dell’impianto e del Giardino Botanico per studenti delle scuole elementari.

Non mancano poi momenti di convivialità a tavola a tema, come la cena vegetariana solidale condita da musica jazz dal vivo organizzata dall’Associazione Laghetto District in via Festa del Perdono e l’aperitivo alla Cascina Biblioteca di via Vasoria.

Aperti anche luoghi usualmente accessibili che rappresentano piccoli tesori tutti da scoprire. Verrà aperto straordinariamente lo spazio Torre Liprando gestito dal Gruppo Bordiga, il giardino del millenario campanile del Borgo degli Ortolani, l’angolo segreto del Pio Istituto dei Sordi, di via Jesi, a cura dell’Associazione T12LAB, mentre l’Associazione Agiamo organizza visite guidate con lo speleologo Gianluca Padovan alla scoperta dei luoghi segreti dei giardini Indro Montanelli.

Amsa, nella giornata del 23 distribuirà sacchi di compost prodotti da A2A Ambiente ai cittadini, che possono servire per preparare le aiuole dei giardini, concimare alberi e arbusti e preparare letti di semina. Sul tema dei rifiuti, A.P.S. AmbienteAcqua Onlus organizza in via Cogne attività finalizzate a una diffusione delle corrette modalità di conferimento attraverso proiezioni di filmati a tema dedicati a bambini e adulti. Alle attività organizzate da Legambiente in occasione del 25esimo anno di “Puliamo il Mondo” parteciperà anche un gruppo di richiedenti asilo volontari ospiti nelle strutture di accoglienza della città.

Tutto il programma di Green City Milano è disponibile suwww.greencitymilano.it

Green City Milano è nato da un’idea di Paola Dallolio.